Szłapka (KO): jesteśmy gotowi do rozmów, choć rząd chce zrzucić odpowiedzialność na opozycję

Jesteśmy gotowi rozmawiać, choć intencje władzy są oczywiste, chcą zrzucić odpowiedzialność na opozycję - powiedział Adam Szłapka (KO), pytany o propozycję marszałek Sejmu spotkania się ze wszystkimi klubami w sprawie projektu dotyczącego weryfikacji szczepień pracowników.

W poniedziałek marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że zaprosiła na środę na godz. 12 szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę w sprawie wyjścia ponad podziałami z projektem dotyczącym weryfikacji szczepień pracowników.

Szef Nowoczesnej, poseł KO Adama Szłapkę zapytany przez dziennikarzy, czy Koalicja Obywatelska skorzysta z zaproszenia marszałek Sejmu, odpowiedział, że "w każdej sprawie rząd kalkuluje tylko i wyłącznie interes polityczny".

"W sprawie granicy nie chcieli rozmawiać z opozycją, bo liczyli na to, że to im przyniesie wzrosty sondażowe. W sytuacji gdy rośnie czwarta fala pandemii, chcą odpowiedzialność rozłożyć także na opozycję. To nie jest polityka odpowiedzialnego rządu tylko politykierów" - powiedział Szłapka.

"Jesteśmy gotowi do rozmów oczywiście" - zaznaczył. Zwrócił zarazem uwagę, że "gdyby nie rozwaliła się większość sejmowa, nikt by z opozycją nie chciał rozmawiać". Podobnie by było - dodał - gdyby projekt nie był tak kontrowersyjny.

"Intencje rządu są takie jak widzimy - to jest oczywista próba zrzucenia odpowiedzialności na opozycję" - powiedział Szłapka.

Podkreślił, że "to rząd ma pełne dane, ma Radę Medyczną przy premierze, ma ekspertów". "Ale jest zaszantażowany antyszczepionkowcami, takimi ludźmi jak pani (posłanka z klubu PiS Anna Maria) Siarkowska i pan (poseł z klubu PiS, Janusz) Kowalski, więc teraz proszą o pomoc opozycję, gdy są do podjęcia trudne decyzje" - powiedział Szłapka.

Dodał, że ta sprawa pokazuje, że "w Polsce rządzi pan (od niedawna poseł klubu PiS, wiceminister sportu, Łukasz) Mejza, pan (minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Zbigniew) Ziobro i antyszczepionkowcy. "Bo to oni szachują (prezesa PiS, Jarosława) Kaczyńskiego, który stoi na wycieraczce klubów opozycyjnych" - stwierdził Szłapka.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w ubiegłą środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że z tego, co wie, są zebrane podpisy pod poselskim projektem ws. weryfikacji szczepień pracowników i powinien on być procedowany w Sejmie na początku grudnia.

Początkowo projekt zakładający umożliwienie pracodawcy weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony, był projektowany jako rządowy. Minister zdrowia Adam Niedzielski na początku listopada mówił, że projekt ten ma zostać skierowany pod obrady rządu i trafić prawdopodobnie na posiedzenie Sejmu. Z kolei premier Mateusz Morawiecki informował 5 listopada, że projektem tym będzie tego dnia zajmował się Komitet Stały Rady Ministrów.