Szłapka: wybory w 2023 r. będą naszym nowym 4 czerwca

Wybory w 2023 r. będą naszym nowym 4 czerwca. Musimy mieć nadzieję i być pewni tego, że zwycięstwo jest możliwe. Musimy być zdeterminowani, dobrze zorganizowani i zjednoczeni – powiedział w sobotę w Poznaniu przewodniczący Nowoczesnej, poseł KO Adam Szłapka.

W sobotę w Poznaniu odbyło się posiedzenie Rady Krajowej partii Nowoczesna. Lider ugrupowania, poseł KO Adam Szłapka w swoim wystąpieniu do zebranych odwoływał się do rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. "33 lata temu wygrała demokracja. Polacy wygrali fundamentalnie ważne wybory dlatego, że wierzyli w to, że da się wygrać, mieli nadzieję na tę wygraną, byli zdeterminowani i dobrze zorganizowani" - powiedział.

"Wybory w 2023 r. będą naszym nowym 4 czerwca. Dlatego musimy dokładnie korzystać z tamtych doświadczeń. Przede wszystkim musimy bardzo głęboko uwierzyć w to, że zwycięstwo jest możliwe. Musimy mieć nadzieję i być pewni tego, że zwycięstwo jest możliwe. Musimy być zdeterminowani, a przede wszystkim dobrze zorganizowani i zjednoczeni" - powiedział polityk.

Szłapka dodał, że podobieństwo przyszłorocznych wyborów parlamentarnych i tych z 1989 r. wynika także z podobnych wyzwań stojących przed polskim społeczeństwem. "Musimy uzdrowić polską gospodarkę po rządach populistów. Musimy odbudować praworządność, nasze miejsce w Europie i przywrócić fundamentalne zasady, którymi funkcjonowała polska polityka do 2015 r." - oświadczył.

Zaznaczył, że "nie ma powrotu do czasów przed 2015 r.". "Musimy wrócić na tę drogę, ale iść w przyszłość. Drogą praworządności, demokracji, praw człowieka, zdrowych zasad gospodarczych i bycia w Europie i świecie" - powiedział.

Dodał, że należy jednocześnie "na nowo opisać nasze marzenia" dotyczące opartej na nowych technologiach gospodarki, zmian klimatycznych i transformacji energetycznej.

Wskazał, że przed Polakami w 1989 r. stały wyzwania, takie jak zrujnowana gospodarka, brak działających instytucji demokratycznych i określenia naszego kraju w świecie i Europie. "Te 25 pierwszych lat po 4 czerwca 1989 r. to był niesamowity sukces Polaków. To Polska i Polacy swoją pracą i determinacją doprowadzili do tego, że gospodarka stała się zdrowa, a sukces w końcu można było osiągnąć dzięki pracy a nie partyjnym powiązaniom" - zauważył.

Wskazał, że "znaleźliśmy swoje miejsce w Europie i świecie" wstępując do NATO i UE. "Nikt nie może zakwestionować tego, że te 25 lat to był olbrzymi sukces" - powiedział.

"W 2015 r. przez - w gruncie rzeczy tragiczny - przypadek wygrał populizm. Wygrał sfrustrowany człowiek opętany władzą i rozpoczął konsekwentny demontaż tych wszystkich osiągnięć, które udało się nam wszystkim zbudować przez te 25 lat wolności" - ocenił Szłapka.

Przewodniczący Nowoczesnej w kontekście obecnej polskiej rzeczywistości mówił o zrujnowanej gospodarce, "zdewastowanym" miejscu Polski w Europie i na świecie, ograniczonych prawach człowieka, niszczeniu mediów publicznych i "zdewastowanej" praworządności. "To wszystko zostało zniszczone poprzez - w gruncie rzeczy - przypadkowe zwycięstwo populizmu" - ocenił polityk.

Występujący przed zebranymi przewodniczący wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński nawiązał do sobotniej konwencji PiS. "Pod Warszawą pewien starszy człowiek, ale przede wszystkim XIX-wieczny umysł, próbuje cały czas zawracać Polskę w czasy, w których nikt z nas nie chciałby się już znaleźć" - powiedział Grupiński.

"Kłamstwo i kabotyństwo to są te narzędzia, które są używane. Żyjemy w świecie odwróconych znaczeń pojęć. To robią ci, którzy mają do tego narzędzia. Próbują narzucić ten fałszywy język nam w polityce, ale m.in. wasze środowisko jest przykładem na to, że takie rzeczy strząsamy, takich rzeczy nie przyjmujemy, z takim podejściem do rzeczywistości walczymy" - powiedział do zebranych członków Nowoczesnej.

Zaznaczając, że mówi w przenośni dodał, iż "musimy wszystkich kłamców usunąć i naprawdę znaleźć dla nich małe ciasne miejsca". Przyznał, że w przeszłości środowiska PO i Nowoczesnej nie zawsze współpracowały. Zaapelował do zebranych o wspólne działanie. "Starajcie się zmieniać Polskę razem z nami tak, żeby była krajem lepszym do życia, a przede wszystkim pozbawionym kłamstwa i kabotyństwa" - powiedział.

Przewodniczący grupy senatorów KO Marcin Bosacki, odnosząc się do przyszłorocznych wyborów powiedział, że jeśli "ta ekipa, która dzisiaj kłamie i uprawia propagandę pod Warszawą zdobędzie trzecią kadencję, to naprawdę nie tylko miejsce Polski, ale samej Polski bardzo trudno będzie dla wolności szybko odzyskać".

"Jestem przekonany, że w szerszej rodzinie opozycji demokratycznej uda nam się to tak posklejać, nie chcę wchodzić w to, ile komitetów w jakich konfiguracjach, ale że uda nam się to tak posklejać, aby tak jak my ich gonimy w Senacie od trzech lat, tak ich pogonimy za ponad rok w wyborach prawdopodobnie jesienią 2023 r." - powiedział polityk.

W czasie sobotniego posiedzenia Rady Krajowej Nowoczesnej do zarządu ugrupowania zostali wybrani: Alina Bednarz, Joanna Czerska-Thomas, Barbara Dolniak, Tadeusz Grabarek, Katarzyna Lubnauer, Jerzy Meysztowicz, Krzysztof Mieszkowski, Jolanta Niezgodzka, Mirosław Pampuch, Sławomir Potapowicz, Andrzej Prendke, Paweł Rabiej, Monika Rosa i Witold Zembaczyński.