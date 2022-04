Szmyhal: wojna skończy się zwycięstwem Ukrainy; albo my zwyciężymy albo zagrożona będzie Europa

Wojna skończy się prędzej czy później i skończy się zwycięstwem Ukrainy, bo nie mamy innego wyjścia. Albo my zwyciężymy, albo naród ukraiński zostanie zniszczony i wtedy będzie to zagrożenie dla demokracji Europy - powiedział w sobotę premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Premierzy Polski i Ukrainy Mateusz Morawiecki i Denys Szmyhal spotkali się w sobotę w Krakowie. "Wojna skończy się prędzej czy później i skończy się zwycięstwem Ukrainy. Będzie to wspólne zwycięstwo, ponieważ my nie mamy innego wyjścia. Albo my zwyciężymy, albo naród ukraiński zostanie zniszczony i wtedy będzie to zagrożenie dla demokracji Europy" - mówił podczas wspólnego wystąpienia z premierem Polski, które wyemitowano w sobotę wieczorem na antenie TVP Info premier Ukrainy Denys Szmyhal.

"Oprócz sankcji, broni i finansowania od naszych partnerów oczekujemy, żeby poparli nas na drodze do uzyskania statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej. 96 proc. Ukraińców popiera integrację europejską i to jest nasza szansa na bezpieczeństwo w przyszłości" - podkreślił Szmyhal.

Podczas swojego wystąpienia złożył też kondolencje w związku z ostatnimi wydarzeniami w kopalni Pniówek i Zofiówka. "To jest ogromna tragedia i chciałem przekazać swoje kondolencje rodzinom górników i też rządowi polskiemu. My też jesteśmy z Wami i łączymy się z waszym bólem" - dodał premier Ukrainy.