Szok za szokiem. Ceny turbin wiatrowych są najwyższe w historii

Obecnie obserwujemy chyba historycznie najwyższe ceny turbin wiatrowych. Morska energetyka wiatrowa to rynek światowy, więc polscy inwestorzy konkurują z podmiotami z całego świata - wskazywali uczestnicy debaty "Wiatr dla klimatu" na konferencji PRECOP 28.

Problemem dla firm inwestujących w morskie farmy wiatrowe jest duża inflacja i wysokie oprocentowanie kredytów bankowych, co powoduje niższy zwrot z prowadzonych inwestycji, mówili uczestnicy debaty "Wiatr dla klimatu" na konferencji PRECOP 28.

W ostatnim okresie nastąpił kilkunastoprocentowy wzrost kosztów inwestycyjnych w projektach morskiej energetyki wiatrowej.

Rozwój sektora offshore na świecie powoduje, że popyt na usługi związane z montażem turbin, wynajmem statków instalacyjnych oraz na specjalistów jest na poziomie globalnym i polskie firmy konkurują tu z całym światem.

PRECOP 28 odbywa się w dniach 5-6 października 2023 roku w Katowicach. To dwudniowa konferencja przygotowująca do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (COP 28).

- W tej chwili obserwujemy chyba historycznie najwyższe ceny turbin wiatrowych. To jest związane głównie z wojną na Ukrainie oraz z przerwaniem łańcucha dostaw i zamówieniami stali w latach 2021 i 2022 i ich sprzedażą w chwili obecnej. Ale rodzimy sobie z tym. Problemem jest niestabilność rynkowa, którą obserwujemy w Europie Centralnej - mówił Hubert Kowalski, dyrektor zarządzający VSB Energie Odnawialne Polska podczas panelu "Wiatr dla klimatu", jaki się odbył w trakcie konferencji PRECOP 28 w Katowicach.

Wysoka inflacja i duże oprocentowanie kredytów utrudniają inwestycje

Zwraca uwagę, że mamy w Polsce dość wysoką inflację (według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja we wrześniu ukształtowała się na poziomie 8,2 proc.) i dość duże oprocentowanie kredytów bankowych, co powoduje niższy zwrot z prowadzonych inwestycji.

W tych niełatwych czasach dobrze układa się współpraca z podwykonawcami.

- Polscy podwykonawcy zawsze starają się znaleźć rozwiązanie, współpracować z inwestorem i nigdy nie było tak, że zaprzestaliśmy inwestycji. Budujmy także teraz w obecnych czasach - dodał Hubert Kowalski.

Zwrócił uwagę, że budowane obecnie lądowe farmy wiatrowe zaczęły być przygotowywane nawet 10 lat temu.

Jak dodał, do tej pory największa lądowa turbina wiatrowa, jaką grupa VSB Energie Odnawialne Polska zainstalowała w Polsce, ma moc 3,9 MW. Przygotowywana jest inwestycja w północnej Polsce, gdzie moc lądowej turbiny wiatrowej wyniesie 5,7 MW. Turbiny lądowe klasy 5 MW grupa VSB w innych krajach instaluje już od kilku lat.

Zaburzenia rynkowe i światowa konkurencja: w efekcie jest drogo

- Zaburzenie rynkowe ewidentnie nastąpiło, co się przełożyło na zaburzenia w harmonogramach poszczególnych projektów, ale to dość szybko zostało opanowane. Konsekwencje zostały ograniczone tylko do konkretnych projektów - komentował w czasie debaty Piotr Maciołek, członek zarządu Polenergii.

Jak zaznaczył, inwestorom w lądowe farmy wiatrowe pomógł prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który pozwolił na wydłużenie okresu budowy poszczególnych projektów tak, aby spełnić kryteria aukcyjne. To był dobry ruch ze strony regulatora, że zauważył rynkową sytuację i wsparł realizację tych projektów.

Jak ocenia, w ostatnim okresie nastąpił kilkunastoprocentowy wzrost kosztów inwestycyjnych w projektach morskiej energetyki wiatrowej.

- Morska energetyka wiatrowa to jest rynek światowy, ceny na tym rynku są więc cenami światowymi. Rozwój sektora offshore na świecie powoduje, że popyt na usługi związane z montażem turbin, wynajmem statków instalacyjnych oraz popyt na specjalistów jest popytem światowym i konkurujemy tu z całym światem. Jest drogo - zaznacza Piotr Maciołek.

Najpierw było szok cenowy, a potem doszedł szok przychodowy

Szok kosztowy to nie jedyny problem sektora.

- U wytwórców energii wystąpił także szok przychodowy. Mamy sztucznie regulowane ceny energii elektrycznej (maksymalne ceny energii w Polsce określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska - przyp. red.), co miało być odpowiedzią na szok cenowy z 2022 r. Ta regulacja miała być tylko chwilowa, rozporządzenie unijne w tej sprawie przestało obowiązywać 30 czerwca 2023 r. Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na idiotyczny pomysł, żeby od stycznia 2024 r. było tak samo. To skutecznie zabije wszelkie inwestycje - komentował Tomasz Zadroga, wiceprezes Respect Energy Holding.

W 2022 r. powstało 80 nowych instalacji wiatrowych na lądzie o łącznej mocy 935,84 MW. W porównaniu z grudniem 2021 r. wielkość ta wzrosła o 16 proc., lecz cały czas, jak podkreślają eksperci, jest to korzystanie z wyczerpanego już prawie zasobu projektów, dla których pozwolenia na budowę wydano jeszcze przed wejściem w życie zasady 10H.

Przypomnijmy, że w ramach tzw. I fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce mogą powstać instalacje o łącznej mocy 5,9 tys. MW.