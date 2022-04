Szósty Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci - od 28 maja we Wrocławiu

14 spektakli z kraju i z zagranicy pokazanych zostanie podczas 6. Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci organizowanego przez Wrocławski Teatr Lalek. W trakcie wydarzenia - które potrwa od 28 maja do 1 czerwca -przewidziano także warsztaty i spotkania z twórcami.

Główną ideą organizowanego od 2013 r. Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci jest prezentacja najciekawszych spektakli dla dzieci i młodzieży, wystawianych w ostatnich latach w polskich - i nie tylko - teatrach. Tytułowy "nowy teatr" rozumiany jest tu jako sięganie przede wszystkim do współczesnej dramaturgii i nowatorskich form inscenizacyjnych.

W programie tegorocznego Przeglądu znalazły się widowiska dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych: od najmłodszych po nastolatków. "Bardzo się cieszymy, że po pandemicznej przerwie możemy wrócić z naszym flagowym festiwalem. Tegoroczny Przegląd to w sumie 58 wydarzeń przez pięć dni, 14 spektakli, 29 bezpłatnych warsztatów w ramach Ogrodu Sztuk, a także dużo imprez towarzyszących i wydarzeń specjalnych" - mówił we wtorek podczas konferencji prasowej dyrektor Wrocławskiego Teatru Lalek Janusz Jasiński.

Sekretarz literacka Katarzyna Krajewska zwróciła uwagę, że jedną z najważniejszych tendencji we współczesnym teatrze jest jego stopniowe otwieranie się i poszerzanie grup odbiorców. Kolejną ważną cechą współczesnego teatru - jak dodała - jest to, że nauczył się on bardzo szybko reagować na różne wydarzenia społeczno-polityczne i kataklizmy. "W naszym Przeglądzie również te tendencje widać. W programie mamy wydarzenia dostosowane do potrzeb odbiorców z dysfunkcjami słuchu, ale przygotowaliśmy także specjalny blok wydarzeń z myślą o rodzinach i dzieciach z Ukrainy - będą to spektakle i warsztaty z wprowadzeniem lub tłumaczeniem na język ukraiński" - zapowiedziała.

Hasłem przewodnim tegorocznego Przeglądu jest "poszerzenie pola lalki" - organizatorzy chcą zwrócić uwagę widzów na przemiany zachodzące w ostatnim czasie w teatrze lalek.

"Obecność lalek we współczesnych teatrach lalki jest ostatnio przedmiotem dosyć burzliwych dyskusji. Część środowiska uważa, że lalki znikają, że lalkowy teatr to już nie to. Inna część uważa, że to raczej naturalny rozwój, bo teatr lalek jest dziedziną sztuki jak każda inna - rozwija się, szuka nowych rozwiązań. Ten konflikt wewnętrzny wydał nam się na tyle ciekawy, że zdecydowaliśmy się temat eksplorować i zbadać w ramach tegorocznego przeglądu. Myślę, że dla widowni ciekawym będzie zobaczyć, w którym kierunku współczesny teatr lalek podąża" - wyjaśnił dyrektor artystyczny teatru Jakub Krofta.

Przegląd zainauguruje spektakl "Cztery pory roku" gdańskiego Teatru Miniatura w reżyserii Tomasza Maśląkowskiego, zainspirowany muzyką Vivaldiego. "Widzowie wyruszają w podróż odbywającą się w rytmie następujących po sobie pór roku, podczas której mogą doświadczyć świata natury, jego dźwięków i barw odbieranych wszystkimi zmysłami" - czytamy w zapowiedzi spektaklu.

Wśród zagranicznych produkcji w programie znalazły się dwa przedstawienia z Czech. Jednym z nich będzie "Gipsowa kraina" w reżyserii Dominiki Spalkovej teatru Drak w Hradec Kralove. Aktorce kreującej główną rolę towarzyszy na scenie artystka, która na żywo tworzy kolejne rysunki składające się na scenografię spektaklu. "Spektakl jest bardzo ciekawym eksperymentem plastycznym łączącym sztukę malarską z teatrem ruchu" - zwrócił uwagę Krofta.

W programie nie zabraknie reinterpretacji klasyki - widzowie będą mogli zobaczyć "13 bajek z królestwa Lailonii" - spektakl Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu w reżyserii Marty Streker na podstawie bajek filozoficznych Leszka Kołakowskiego, i musical "Akademia pana Kleksa" Teatru Miniatura w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej z udziałem zawodowych aktorów i dzieci.

Publiczność będzie miała również okazję zobaczyć dwie realizacje z udziałem Kazia Sponge'a - jednej z najbardziej rozpoznawanych w Polsce lalek teatralnych, a także trzy spektakle zrealizowane przez studentów wrocławskiego Wydziału Lalkarskiego krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

Każdego dnia w Ogrodzie Staromiejskim organizowane będą bezpłatne warsztaty artystyczne, a w weekend niebiletowane spektakle plenerowe. Po przedstawieniach dla starszych dzieci zaplanowano spotkania z twórcami i aktorami.