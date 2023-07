"Szpital w hołdzie Bohaterom Powstania Warszawskiego" - bezpłatne badania dla powstańców w szpitalu CMKP im. prof. W. Orłowskiego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP zaprasza powstańców warszawskich na bezpłatne konsultacje i badania w przyszpitalnej przychodni specjalistycznej. "Postaramy się odpowiedzieć na każdą potrzebę zgłaszających się pacjentów" - powiedział PAP prof. Piotr Jankowski.

W trakcie akcji "Szpital w hołdzie Bohaterom Powstania Warszawskiego" powstańcy będą mogli wziąć udział w konsultacjach i badaniach specjalistycznych od 1 sierpnia do 30 września 2023 r.

"Największe potrzeby zdrowotne osób 90 plus czy nawet 100 plus, bo o takiej populacji mówimy, to przede wszystkim badania z zakresu geriatrii, kardiologii, urologii, neurologii, interny, okulistyki, a także chirurgii i psychogeriatrii" - powiedział PAP prof. Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP.

"Dysponujemy też rehabilitacją i fizykoterapią, a pacjenci w takim wieku często mają wskazania do tego typu zabiegów i mogą odnieść duże korzyści" - dodał.

Zauważył, że aby wziąć udział w badaniu, potrzebne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do poradni geriatrycznej z rozpoznaniem określonym przez lekarza.

"W naszym szpitalu pracuje jeden z najlepszych geriatrów w Warszawie, który w trakcie konsultacji oceni, jakie są potrzeby zdrowotne pacjenta. Wtedy zostanie wystawione skierowanie na konkretne badanie lub specjalistyczną konsultację - w zależności od potrzeb danego pacjenta" - podkreślił prof. Jankowski. "Postaramy się odpowiedzieć na każdą potrzebę zgłaszających się pacjentów" - zapewnił.

Zapisy są możliwe od 1 sierpnia do 30 września, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-14, wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 22-573-958-501.

Pakiet obejmuje konsultacje w zakresie: chirurgii, okulistyki, chorób wewnętrznych, neurologii i epileptologii, geriatrii, kardiologii, urologii, psychologii i zabiegów fizykoterapii.

Historia szpitala im. prof. W. Orłowskiego CMKP jest związana z Powstaniem Warszawskim. W gmachu obecnego szpitala urządzono szpital powstańczy.

Po wojnie, po renowacji i odbudowie uszkodzonego budynku, mieściły się w nim biura Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz Wydziału Rent. Jednak w 1956 roku zapadła decyzja o ponownym przekazania obiektu na potrzeby szpitalne. Jako pierwszy został zorganizowany Oddział Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem prof. dr. med. Witolda Orłowskiego. Do siedziby Szpitala przeniesiono też Studium Doskonalenia Kadr Lekarskich. W kolejnych latach w Szpitalu stworzono szereg oddziałów klinicznych, w których obecnie w sposób nowoczesny diagnozuje się i leczy tysiące pacjentów.

Honorowy patronat nad akcją objął dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert.