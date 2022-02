Szrot dla polskatimes.pl: Zachód nie wyciągnął wniosków z 2014 roku

Zachód nie wyciągnął wniosków z 2014 roku. Mam jednak wielką nadzieję, wierzę w to, a wręcz jestem przekonany, że z tragedii, która się teraz dzieje, odpowiednie wnioski zostaną wyciągnięte – ocenił w wywiadzie dla polskatimes.pl szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.

Odnosząc się do inwazji Putina na Ukrainę, szef Gabinetu Prezydenta RP zaznaczył, że ciągle jest jeszcze miejsce na dyplomację. "Ta agresja musi się skończyć. I to jest w tym momencie jedyne zadanie dyplomacji i wszystkich działań społeczności międzynarodowej" - podkreślił Paweł Szrot w wywiadzie, który ukazał się w niedzielę we fragmencie na portalu polskatimes.pl.

Dodał, że śledząc od 22 lat działania Putina na światowej arenie politycznej, dzisiejsza jego agresja wobec Ukrainy nie jest zaskoczeniem. "Władze Polski nie są - patrząc na nasze doświadczenie - w jakikolwiek sposób oszukane przez Władimira Putina" - zaznaczył minister.

Nawiązując do pierwszej agresji Putina na Ukrainę dodał, że jego zdaniem "Zachód nie wyciągnął wniosków z 2014 roku". "Mam jednak wielką nadzieję, wierzę w to, a wręcz jestem przekonany, że z tragedii, która się teraz dzieje, odpowiednie wnioski zostaną wyciągnięte" - podkreślił Paweł Szrot.

Zapytany o to, czy świat zrobił wszystko, aby powstrzymać Putina i czy reakcje w postaci sankcji nie były spóźnione odpowiedział, że "wojna trwa, agresja się zaczęła, krew się leje". "Zastosowane sankcje są już w tej chwili są dość zdecydowane. Postawy niektórych państw co do restrykcji wobec Rosji zmieniały się nawet na przestrzeni kilku dni. Pamiętajmy, że jedną z najważniejszych sankcji, którą w końcu zastosowano, jest odcięcie Rosji od systemu SWIFT" - przekazał szef Gabinetu Prezydenta RP.

W rozmowie dla polskatimes.pl dodał, że zarówno prezydent Andrzej Duda podczas szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki, jak i premier Mateusz Morawiecki podczas sobotniej wizyty w Berlinie, bardzo aktywnie lobbowali na rzecz odcięcia Rosji od systemu SWIFT. "To jest też sukces Polski" - stwierdził Szrot.