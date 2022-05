Szrot: dobrze, że uzgodniono stanowiska ws. 6. pakietu sankcji wobec Rosji; prezydent je popiera

Dobrze, że uzgodniono ostatecznie stanowiska w sprawie szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji; prezydent Andrzej Duda popiera te rozwiązania - powiedział we wtorek szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, odnosząc się do decyzji Rady Europejskiej.

Unijni przywódcy porozumieli się w nocy z poniedziałku na wtorek, że szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji obejmie ropę naftową oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do państw członkowskich UE, z tymczasowym wyjątkiem dla ropy dostarczanej rurociągiem.

Szrot powiedział we wtorek w TVP1, że pakiet tych sankcji jest wynikiem "pewnego kompromisu, pewnej dyskusji, ścierania się stanowisk". "Dobrze, że te stanowiska jednak ostatecznie uzgodniono. I myślę, że pan prezydent Andrzej Duda popiera te rozwiązania" - powiedział Szrot.

Chociaż - jak dodał - "zawsze można iść dalej, zawsze można iść mocniej, zawsze można machinę wojenną Rosji jeszcze bardziej ograniczać".

Na uwagę, iż aby pójść dalej, to na przykład Węgry musiałyby zmienić swoje stanowisko, szef gabinetu prezydenta odparł, że prezydent "wielokrotnie mówił, że nie rozumie stanowiska Węgier". "Nie popiera go, uważa je za błędne" - podkreślił Szrot.

Zaznaczył jednocześnie, iż należy docenić to, że Węgry nie blokowały "tych sankcji, które w końcu uzgodniono". "To też jest krok do przodu jednak ze strony tego kraju. Chcielibyśmy mieć nadzieję, że za tym krokiem pójdą dalsze" - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że porozumienie w sprawie szóstego pakietu sankcji oznacza, że do końca roku zakazem importu może zostać obłożonych 90 proc. rosyjskiej ropy, która trafia obecnie do UE. "To ważny krok naprzód. W przypadku pozostałych 10 proc. - wkrótce powrócimy do tej kwestii" - dodała.