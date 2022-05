Szrot: dopuszczamy pewne wyjaśniające zmiany dot. zapisu o teście bezstronności sędziów

Zapis dotyczący testu niezawisłości i bezstronności sędziego, zawarty w prezydenckim projekcie zmian w ustawie o SN, musi pozostać; dopuszczamy jednak pewne kosmetyczne, wyjaśniające zmiany w tym zakresie - powiedział PAP we wtorek szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

W czwartek komisja sprawiedliwości wznowi prace nad zmianami przepisów dotyczących Sądu Najwyższego. Początkowo posiedzenie miało się rozpocząć o godzinie 13, zostało jednak - jak przekazał szef komisji Marek Ast (PiS) - przełożone na godz. 18. z uwagi na trwające jeszcze uzgodnienia.

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, pytany, czego spodziewa się po środowym posiedzeniu komisji, powiedział, że tego, iż "wyjdzie z niej ustawa o kształcie identycznym bądź zbliżonym do przedłożenia prezydenckiego".

Szrot pytany był też, czy doszło do porozumienia w tej sprawie, a szczegóły są już dogadane. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki, odnosząc się w środę do wtorkowego spotkania liderów PiS i Solidarnej Polski oraz rozmów ws. projektu o SN, ocenił w rozmowie z portalem polskatimes.pl: "Wygląda na to, że jesteśmy dogadani".

Na pytanie o porozumienie, Szrot odpowiedział: "Nie będę komentował, czy to jest dogadane, czy niedogadane, nie chcę nic nikomu utrudnić, skomplikować. Po efektach będziemy to oceniać".

Minister pytany, czy Kancelaria Prezydenta byłaby gotowa do rezygnacji z zawartego w prezydenckim projekcie, a krytykowanego przez Solidarną Polskę zapisu dotyczącego testu bezstronności i niezawisłości sędziego, odparł, że "test niezawisłości sędziów musi zostać, to nie ulega żadnej wątpliwości".

Dopytywany, czy w takim razie jego formuła mogłaby zostać jakoś zmieniona, obudowana dodatkowymi zapisami, odpowiedział, że "to już jest kwestia szczegółowej dyskusji". "Pewne kosmetyczne, wyjaśniające zmiany w tym zakresie dopuszczamy" - powiedział prezydencki minister. "Ale co do szczegółów - proszę obserwować jutro posiedzenie komisji" - dodał.

Komisja sprawiedliwości i praw człowieka od początku kwietnia pracuje nad dwoma projektami zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym - prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący. Komisja omawia poszczególne punkty prezydenckiego projektu, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej.

Na razie komisja jest przy 20. punkcie spośród blisko 80 zmian przepisów, które zawiera ten projekt. Podczas ostatniego posiedzenia w ubiegłą środę komisja nie poparła dwóch pakietów poprawek złożonych przez Solidarną Polskę. Posłowie SP złożyli jednak kolejny pakiet poprawek.

Projekt prezydenta zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN i utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt zakłada także wprowadzenie instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". To ostatnie rozwiązanie od początku krytykowała Solidarna Polska.

W poniedziałek szef SP, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że ws. "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", prowadzone są intensywne negocjacje, a jego ugrupowanie chce rozwiązań, które nie spowodują zapaści w polskim sądownictwie. Ocenił wówczas, że jest blisko porozumienia.

Według wstępnego porządku obrad, który znajduje się na stronie Sejmu, posłowie mają się zająć projektem ustawy o SN na posiedzeniu 25-26 maja.