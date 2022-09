Szrot: kanał na Mierzei Wiślanej to ważna inwestycja ze względu na bezpieczeństwo Polski

Kanał na Mierzei Wiślanej to ważna inwestycja ze względu na bezpieczeństwo Polski; otworzy nowe możliwości rozwojowe dla całego regionu; ta inwestycja ma pełne uznanie prezydenta Andrzeja Dudy - podkreślił szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

W sobotę - w obecności m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego - otwarty zostanie kanał na Mierzei Wiślanej. Dzień później nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską będzie ogólnodostępna dla jednostek pływających.

Szef gabinetu prezydenta zwracał uwagę w rozmowie z PAP, że kanał przez Mierzeję Wiślaną prowadzi do uniezależnienia od Rosji jeśli chodzi o żeglugę po Zalewie Wiślanym. "Jest to ważna inwestycja przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo Polski, na sąsiedztwo obwodu kaliningradzkiego, który jest istotnym elementem infrastruktury militarnej Federacji Rosyjskiej, która działa w sposób nieprzyjazny wobec swoich sąsiadów i prowadzi krwawą wojną na Ukrainie" - zaznaczył Szrot.

Zwracał uwagę także na aspekt ekonomiczny inwestycji: rozwój portu w Elblągu i całego regionu. "Pan prezydent zawsze mówił, że Polska powinna zdecydować się na tego typu odważne i duże inwestycje. Ta inwestycja zasługuje na pełne uznanie pana prezydenta" - oświadczył.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 kilometry w tym samo przejście przez Zalew Wiślany wynosi nieco ponad 10 kilometrów, na rzece Elbląg - także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.

Jak podkreśla rząd, z chwilą uruchomienia kanału Polska zerwie z dominacją Rosji w regionie. Statki zyskają swobodny dostęp do wszystkich portów Zalewu Wiślanego i - co najważniejsze - do portu morskiego w Elblągu. Dla Elbląga, Warmii i całej Polski Wschodniej otworzą się nowe możliwości rozwojowe - wskazuje rząd.

Celem inwestycji jest m.in. zwiększenie atrakcyjności gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności Elbląga i portu w tym mieście a także innych portów Zalewu Wiślanego. Znacząco, o prawie sto kilometrów, skróci się szlak wodny na Bałtyk, obecnie prowadzący przez Cieśninę Piławską. Nowe rozwiązanie infrastrukturalne ma być motorem rozwoju gospodarczego całego regionu.

Aby Kanał Żeglugowy był funkcjonalny potrzebne były inwestycje uzupełniające. II etap obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje ziemnych wałów przeciwpowodziowych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w Nowakowie, wraz ze zmianami układu drogowego. W tym zakresie prace już się toczą. III etap obejmuje pogłębienie toru wodnego na Zalewie Wiślanym.

Po zakończeniu całości prac, co planowane jest na 2023 r., droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości i zanurzeniu 4,5 m.