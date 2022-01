Szrot: nadal nie wiadomo jaki jest cel działań Rosji wobec Ukrainy

Sytuacja jest poważna, nadal nie wiadomo czy działania Rosji wobec Ukrainy mają na celu osiągnięcie jakiegoś celu politycznego, czy ściśle militarnego - podkreślił w poniedziałek szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot. "Na wszystkie warianty Polska powinna być przygotowana" - dodał.

"Sytuacja jest poważna (...). Otrzymujemy informacje zarówno ze swoich własnych źródeł, polskich źródeł, jak też od naszych sojuszników" - mówił Szrot w publicznym Radiu Białystok. Jak zaznaczył, na takim poziomie ogólności musi poprzestać.

"Rosja koncentruje znaczące siły na wschodniej granicy Ukrainy. Co to ma na celu? Ciągle nie wiemy, czy ma to na celu osiągnięcie jakiegoś celu politycznego, czy ściśle militarnego, żadnego wariantu nie można wykluczyć, na wszystkie warianty Polska powinna być przygotowana" - dodał szef gabinetu prezydenta.

W jego ocenie, w obecnej sytuacji rolą Polski jest pozycja "adwokata" wschodniego sąsiada. "Nasze relacje (z Ukrainą) bywały trudne, oczywiście są sprawy historyczne i obecnie nie wszystkie nieporozumienia między naszymi krajami zostały jeszcze rozwiązane. Ale Polska powinna być takim adwokatem Ukrainy, przedstawiać jej stanowisko na forum międzynarodowym, co Polska oczywiście robi i tak robiła też na spotkaniu przywódców świata zachodniego w zeszły poniedziałek" - zauważył minister.

Według Szrota, Polska powinna też "organizować wokół siebie taki szeroki sojusz państw regionu". "Tych państw Europy, które najlepiej rozumieją, co znaczy utrata niezależności i życie pod obcą dominacją i na czym polega wolność i niepodległość. I to zadanie Polska - pod przewodnictwem pana prezydenta - również świetnie wykonuje" - zapewnił. Jak dodał, Polska stara się przekonać wszystkich swoich sojuszników do udzielania wsparcia Ukrainie.

Pytany o najbliższe plany prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące międzynarodowej dyplomacji w sprawie Ukrainy Szrot powiedział, że na razie są to spotkania i konsultacje w kraju "z urzędnikami, którzy odpowiadają za zwalczanie tego kryzysu". "Sytuacja jest dynamiczna" - podkreślił.

"Polska jest bezpieczna, to można śmiało powiedzieć. Działania pana prezydenta jako zwierzchnika polskich sił zbrojnych, a także jako reprezentanta Polski na forum międzynarodowym, do tego prowadziły i myślę, że w wielkim stopniu tutaj sukces został osiągnięty" - powiedział Paweł Szrot.