Szrot: nikt Węgrów na wojnę z Rosją nie wysyła

Nie rozumiem stanowiska Węgrów. Nikt Węgrów na wojnę z Rosją nie wysyła. Polska też nie zamierza włączać się aktywnie do tej wojny – powiedział w środę szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, odnosząc się do stanowiska Węgier w związku z wojną w Ukrainie.

Szrot podkreślił w Polskim Radiu 24, że wypowiedzi polityków węgierskich o wojnie na Ukrainie są "co najmniej niewłaściwe".

"Nie rozumiem stanowiska Węgrów. Nikt Węgrów na wojnę z Rosją nie wysyła. Polska też nie zamierza włączać się aktywnie do tej wojny, to jest oczywiste" - zaznaczył.

Pytany o odmowę wzięcia udziału szefa polskiego MON w spotkaniu V4, odpowiedział, że jest to symbol polityczny.

"Kiedy toczy się wojna, kiedy giną ludzie, symbole polityczne są bardzo ważne i brak udziału Polski to też jest symbol. Liczymy na to, że po wyborach Węgrzy wyciągną właściwe wnioski" - ocenił.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak potwierdził w poniedziałek wieczorem na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że nie będzie uczestniczył w środowym spotkaniu szefów resortów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej.

Minister obrony Węgier Tibor Benkoe poinformował we wtorek, że odwołano spotkanie szefów resortów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej, które miało się odbyć w tym kraju. Benkoe oznajmił, nie podając dodatkowych szczegółów, że "spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie".

Czeska minister obrony Jana Czernochova powiadomiła już w piątek, że nie pojedzie. Wyjaśniła, że nie chce brać udziału w kampanii wyborczej na Węgrzech i skrytykowała podejście Budapesztu do wojny na Ukrainie.

"Zawsze popierałam V4 i jest mi bardzo przykro, że dla węgierskich polityków tania rosyjska ropa jest teraz ważniejsza od ukraińskiej krwi" - napisała Czernochova na Twitterze.

W niedzielę premier Węgier Viktor Orban, odnosząc się do postulatów wprowadzenia w UE zakazu importu rosyjskich surowców energetycznych, powiedział, że "Ukraina domaga się w istocie pełnego zatrzymania węgierskiej gospodarki".

"To, o co proszą Ukraińcy, to nic innego, jak postulat, byśmy całkowicie zatrzymali węgierską gospodarkę, znów stracili całe lata rozwoju i aby węgierskie wyniki ekonomiczne spadły do poziomu sprzed jakichś 8-10 lat" - powiedział Orban w Radiu Kossuth. Dodał, że Węgry pomogą Ukrainie, ale nie mogą pozwolić na "zniszczenie dla nich samych siebie".