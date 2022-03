Szrot o projekcie noweli ustawy Prawo oświatowe: moment się nie zmienił, wojna na Ukrainie trwa

"Moment się nie zmienił, wojna na Ukrainie trwa, a współpraca Polski ze swoimi natowskimi partnerami jest cały czas bardzo intensywna" – mówił w środę szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot, odnosząc się do nowego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

Paweł Szrot zapytany został w Polskim Radiu 24 o nowy projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który został złożony w Sejmie. Według ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka jest on taki sam jak poprzedni projekt zawetowany przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Szrot zaznaczył, że gdy pierwszy projekt został zawetowany, znajdowaliśmy się w złym momencie ze względu na wojnę w Ukrainie i ten moment cały czas się nie zmienił.

"Wojna na Ukrainie trwa, a współpraca Polski ze swoimi natowskimi partnerami jest cały czas bardzo intensywna" - zaznaczył

Powiedział, że "pan minister Czarnek powiedział coś, z czym trudno mi się zgodzić". Przypomniał, że prezydent miał także merytoryczne zastrzeżenia do pierwszego projektu nowelizacji.

"Przeanalizujemy projekt. Jeśli rzeczywiście jest identyczny, to mamy problem" - podkreślił.

Jak przekazał w ubiegłym tygodniu w Polskim Radiu 24 szef MEiN, w Sejmie jest już złożony projekt nowej wersji nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Zaznaczył, że będzie w niej "dokładnie to samo, co w poprzedniej".

Czarnek dodał, że "pan prezydent, wetując ustawę, nie powiedział, że sprzeciwia się przepisom ustawy. Wręcz przeciwnie, powiedział wprost na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, że są w niej przepisy, które powinny wejść w życie, tylko nie w tamtym momencie". Jednocześnie ocenił, że do czerwca jest odpowiedni czas, by ustawa weszła w życie.

Zgodnie z zawetowaną nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki miał mieć obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

Kurator zaś miał mieć 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W zawetowanej noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, może wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Nowelizacja wzmacniała również pozycję kuratora oświaty, jeśli chodzi o wspólne kompetencje organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagana była opinia kuratora, zapisano, że musi być to opinia pozytywna. Do ustawy wprowadzono katalog warunków, jakie muszą być spełnione, by organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę lub placówkę. Wzmocniono też nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi.

Nowela wprowadzała też możliwość prowadzenia nauki zdalnej z innych powodów niż COVID-19, o ile zawieszenie zajęć stacjonarnych trwa dłużej niż dwa dni. Daje też możliwość organizowania zdalnego nauczania dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub uczniów hospitalizowanych.