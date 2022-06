Szrot o słowach Jourovej nt. ustawy o SN: głęboko się z tą oceną nie zgadzam

Głęboko się z tą oceną nie zgadzam. Uważam, że prezydencka ustawa o SN jest zgodna z kamieniami milowymi w obszarze wymiaru sprawiedliwości - powiedział PAP szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, pytany o słowa wiceszefowej KE Very Jourovej, która powiedziała, że ustawa nie wypełnia warunków określonych w KPO.

Jak podaje portal tvn.24.pl wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova została zapytana w czwartek podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego, czy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wypełnia warunki określone w Krajowym Planie Odbudowy. Chodzi o podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o SN, która wejdzie w życie 15 lipca; głównym założeniem zainicjowanej przez prezydenta noweli jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej i utworzenie w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

"Nie, nie wypełnia" - odpowiedziała Jourova. "Polska będzie musiała zastanowić się nad tymi warunkami i jeśli nie będzie wystarczającej reakcji w prawnie wiążących przepisach dotyczących polskich sędziów, które odpowiadają warunkom z kamieni milowych, nie wypłacimy pieniędzy. Ale powtarzam jedynie to, co szefowa Komisji (Ursula van der Leyen) już powiedziała" - stwierdziła wiceprzewodnicząca KE.

O słowa Jourovej PAP spytała szefa Gabinetu Prezydenta Pawła Szrota. "Głęboko się z tą oceną nie zgadzam. Uważam, że ustawa pana prezydenta jest zgodna z kamieniami milowymi w obszarze wymiaru sprawiedliwości. To wszystko, co w tej sprawie mam do powiedzenia" - powiedział minister.

Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że Komisja Europejska nie wydała żadnego oficjalnego stanowiska. "To wyłącznie wypowiedź jednej komisarz UE w czasie komisji w PE" - zauważył. "Wniosek o płatności oraz opis zmian w polskim prawie, które zostały przyjęte w Polsce dopiero będzie przedmiotem dyskusji w Komisji Europejskiej" - dodał Müller.

Komisja Europejska zaakceptowała na początku czerwca polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO). To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. KE zaznaczyła m.in. że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

17 czerwca państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły polski Krajowy Plan Odbudowy; decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu.