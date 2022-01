Szrot o sytuacji wokół Ukrainy: ideałem by było, żeby wokół tej sprawy została osiągnięta zgoda narodowa

Ideałem by było, żeby wokół tej sprawy została osiągnięta szeroka zgoda narodowa, ale ogólna ocena wskazuje, że ta nadzieja może okazać się płonna - mówił w środę szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot pytany o sytuację wokół Ukrainy.

Szrot w kontekście piątkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwracał uwagę, że prezydent Duda od dłuższego czasu rozważał kwestię zwołania Rady i kierował się przy tym własną analizą i oceną.

Dodał, że jeśli chodzi o sytuację wokół Ukrainy, to "ideałem by było, żeby rzeczywiście wokół tej sprawy została osiągnięta szeroka zgoda narodowa, tak jak to było w 2014 roku, przy pierwszym kryzysie ukraińskim". Przypomniał, że wówczas prezes PiS Jarosław Kaczyński "wskazał, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie kwestionować polityki rządu, będzie współpracować z rządem w zakresie zwalczania tego kryzysu". "Chciałbym żeby tak było, ale ogólna ocena wskazuje, że ta nadzieja może się okazać być nadzieją płonną. Zobaczymy, nie przesądzam" - zaznaczył.

Szrot nawiązując do licznych spotkań prezydenta Andrzeja Dudy z innymi przywódcami w związku z sytuacja na Ukrainie, ocenił, że sytuacja za naszą wschodnią granicą jest na tyle dynamiczna, że trudno mówić o jakimś konkretnie harmonogramie kolejnych spotkań. "Wszyscy mamy nadzieję, że w ciągu paru tygodni ten kryzys zostanie rozwiązany, w kierunku uspokojenia sytuacji. W tym kierunku wszyscy światowi przywódcy powinni działać; również pan prezydent będzie działał" - zapewnił Szrot.

Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania.

Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie przy ukraińskiej granicy przez Rosję ok. 100 tys. żołnierzy ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.

Zwołanie na piątek Rady Bezpieczeństwa Narodowego zapowiedział prezydent Andrzej Duda, który uczestniczył w poniedziałek w międzynarodowych konsultacjach ws. sytuacji wokół Ukrainy i na wschodniej flance NATO. W poniedziałek wieczorem odbyła się, w formie wideokonferencji, rozmowa prezydenta USA Joe Bidena z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz przywódców Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, UE i NATO.