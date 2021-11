Szrot o tarczy antyinflacyjnej: wstępnie te rozwiązania wyglądają na krok w zdecydowanie dobrym kierunku

Eksperci ekonomiczni prezydenta Andrzeja Dudy analizują rozwiązania zawarte w tarczy antyinflacyjnej, wstępnie one wyglądają na krok w zdecydowanie dobrym kierunku - stwierdził w poniedziałek szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował w minionym tygodniu rozwiązania składające się na tarczę antyinflacyjną, która ma zamortyzować wzrost cen.

"Eksperci ekonomiczni pana prezydenta analizują te rozwiązania, ale wstępnie one wyglądają na krok w zdecydowanie dobrym kierunku" - oświadczył w poniedziałek Szrot w TVP1.

Prezydencki minister ocenił, że Polacy oczekiwali na takie rozwiązania. Przypomniał też, że polski rząd, podobnie jak inne rządy na świecie, prowadził określone działania przeciwko ekonomicznym skutkom pandemii koronawirusa, które skutkowały zwiększoną podażą pieniądza i zwiększeniem inflacji. "Teraz trzeba przeciwdziałać tym skutkom inflacji, które są niekorzystne dla naszych obywateli i rząd to robi" - zapewnił Szrot.

W ramach ogłoszonej tarczy antyinflacyjnej na pięć miesięcy (20 grudnia 2021-20 maja 2022 r.) wysokość akcyzy na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE, a od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Na trzy miesiące (styczeń-marzec 2022) stawka VAT na gaz zostanie obniżona do poziomu 8 proc. (z obecnego 23 proc.).

Ponadto gospodarstwa domowe zostaną zwolnione z akcyzy na energię elektryczną, a dla pozostałych odbiorców akcyza zostanie obniżona do minimum UE. Na trzy miesiące (styczeń-marzec 2022) stawka VAT na energię elektryczną zostanie obniżona do poziomu 5 proc. (z obecnego 23 proc.).

W 2022 r. w dwóch ratach wypłacony ma zostać dodatek osłonowy w wysokości od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i liczby osób. Ponadto w ramach oszczędności w 2022 r. ma m.in. zostać ograniczone tworzenia nowych etatów czy urzędów w administracji publicznej, a z funduszy celowych finansowane mają być tylko już realizowane lub ogłoszone programy.