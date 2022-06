Szrot o tematach szczytu Trójmorza w Rydze: relacje z Ukrainą i kwestie bałtyckie

Podczas szczytu Trójmorza w Rydze będzie podejmowany temat relacji między tą inicjatywą i Ukrainą, szczyt będzie miał też częściowo charakter bałtycki - powiedział w środę szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. Zaznaczył, że kulminacją międzynarodowych spotkań i uzgodnień będzie szczyt NATO w Madrycie.

Szrot był pytany w radiu WNET, jakie decyzje będą podejmowane na szczycie Trójmorza zaplanowanym na 20 i 21 czerwca. Prezydencki minister powiedział, że nie chce uprzedzać pewnych faktów, ale będzie podejmowany temat relacji między Inicjatywą Trójmorza a Ukrainą.

"Szczyt Trójmorza jest w poniedziałek, w zeszły piątek był szczyt grupy B9 (Bukaresztańskiej Dziewiątki), czyli krajów wschodniej flanki NATO, to wszystko jest system naczyń powiązanych. Kulminacją tego procesu decyzyjnego będzie oczywiście szczyt NATO w Madrycie i nowa strategia obronna Sojuszu" - powiedział Szrot.

Dodał, że w Rydze padną deklaracje polityczne, ale - jak zaznaczył - jest to jeszcze kwestia uzgodnień i nie chce mówić o szczegółach. Szrot zaznaczył, że szczyt Trójmorza będzie też miał częściowo charakter bałtycki.

"Miejmy nadzieję, że za chwilę zmieni się architektura bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego, bardzo ważne kraje tego regionu - Szwecja i Finlandia aplikują o członkostwo w NATO, jest kilka problemów, które trzeba w tym obszarze przezwyciężyć, myślę że tego też będą dotyczyć te dyskusje" - powiedział Szrot.

Prezydencki minister był też pytany - w kontekście szczytu NATO w Madrycie w dniach 29 i 30 czerwca - czy jest już wypracowany kompromis i w Polsce będzie zwiększona, stała obecność i bazy wojsk NATO.

"Gdyby to porozumienie, ten konsensus był wypracowany, to szczyt NATO w Madrycie stałby się czczą formalnością, tą formalną myślę, że nie jest. Jest jeszcze duże pole do dyskusji, przekonywania naszych sojuszników, prezydent (Andrzej Duda) to robi i będzie to robił. Na razie jest gotowe stanowisko Polski, stanowisko grupy B9 myślę, że jest czytelne (...) - wzmocnienie militarne wschodniej flanki NATO, od Rumunii po kraje bałtyckie" - powiedział Szrot.

Przypomniał też, że w Madrycie NATO ma przyjąć nową koncepcję strategiczną.