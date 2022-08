Szrot o ustawie ws. SN: z punktu widzenia prezydenta sprawa jest zamknięta; nie będzie żadnych nowych projektów

Z punktu widzenia prezydenta Andrzeja Dudy sprawa jest doprowadzona do końca i zamknięta. Nie będzie żadnych nowych projektów - powiedział we wtorek szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot pytany o ustawę dotyczącą Sądu Najwyższego w kontekście środków z KPO.

Szefowa KE Ursula von der Leyen powiedziała w ubiegłym tygodniu dla "Dziennika Gazety Prawnej", że aby otrzymać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, Polska musi wywiązać się z zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych wobec sędziów. Przyznała, że nowe prawo - nowelizacja ustawy o SN - jest ważnym krokiem, jednak nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Von der Leyen podkreśliła, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE, co jeszcze nie nastąpiło - nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów.

Szrot został zapytany w TVP1, "po co było to całe przedstawienie z Ursulą von der Leyen, skoro się okazuje, że teraz są potrzebne jakieś nowe kamienie milowe". "Przedstawieniem bym nazwał raczej to, co teraz się dzieje po stronie instytucji Unii Europejskiej. Nie są to fakty budujące" - odparł.

Dodał, że prezydent już zapowiedział, że "on właściwie już swoją aktywność zamknął w zakresie ustawy", która "została przyjęta i została zaprezentowana instytucjom Unii Europejskiej". "Do pewnego momentu rozwiązania w tej ustawie były przyjmowane bardzo dobrze. Dlaczego to się teraz zmieniło? Dobre pytanie" - powiedział szef gabinetu prezydenta. "To potwierdza to, że polityka jest sztuką kompromisu, a jeżeli niektórzy nie rozumieją czym jest kompromis, że polega on na ustępstwach z jednej i drugiej strony, to wypada nad tym tylko załamać ręce" - dodał.

Szrot zapytany, czy Andrzej Duda podejmie jeszcze jakąś aktywność w tym temacie, odpowiedział, że "prezydent uważa, że pieniądze te powinny zostać Polsce przyznane".

"Z punktu widzenia pana prezydenta sprawa jest doprowadzona do końca i zamknięta. Nie będzie żadnych nowych projektów" - powiedział Szrot.

15 lipca weszła w życie przyjęta z inicjatywy prezydenta nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą przestała istnieć Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent - kierując w lutym tego roku projekt do Sejmu - podkreślał, że jego celem jest naprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju oraz "danie rządowi narzędzia" do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Zmian w SN oczekiwała Komisja Europejska w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE z lipca ub. roku - TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich; pod koniec października ub.r. TSUE poinformował, że Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz KE kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie za niezastosowanie się do jego decyzji. KE m.in. od zmian w zakresie systemy dyscyplinarnego sędziów uzależniała akceptację Krajowego Planu Odbudowy i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. KE zaznaczyła m.in. że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". 17 czerwca państwa członkowskie UE zatwierdziły polski KPO; decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu.