Szrot o zatwierdzeniu KPO przez KE: to sukces wynikający z konsekwentnych działań prezydenta

To nie jest przypadek, że Komisja Europejska zatwierdziła polski KPO tydzień po przyjęciu przez Sejm prezydenckiego projektu o zmianach w SN; to sukces wynikający z konsekwentnych działań prezydenta - powiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot o akceptacji polskiego KPO przez KE.

Po środowym posiedzeniu Komisja Europejska poinformowała, że zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy o wartości 35,4 mld euro - dokument wymagany, by kraj otrzymał środki z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podkreśliła, że zatwierdzenie tego planu wiąże się z wyraźnymi zobowiązaniami Polski w zakresie niezawisłości sądownictwa, które będą musiały zostać spełnione przed dokonaniem jakiejkolwiek faktycznej płatności.

"To jest jednak sukces Polski. Po ponad roku KE zatwierdziła polski KPO - to absolutnie nie jest przypadek, że to się dzieje tydzień po przyjęciu przez Sejm prezydenckiego projektu o Sądzie Najwyższym" - powiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot w środę w rozmowie z PAP.

Jak ocenił Szrot, to sukces wynikający "z konsekwentnych działań prezydenta i budowania kompromisu wokół tej ustawy".

Pod koniec października zeszłego roku szefowa KE postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu m.in. do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN. Nowela przewiduje też procedurę "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". W środę nowelą zajnuje się Senat.

Pytany o kwestię tzw. kamieni milowych w zakresie przestrzegania praworządności, które, jak zaznaczyła KE, Polska musi spełnić, by otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy, Szrot ocenił, że "ta ustawa spełnia wszystkie ich założenia". "My jesteśmy o tym przekonani, myślę, że prezydent też" - zaznaczył Szrot.

"Jeśli ktoś będzie próbował coś zepsuć wokół tego kompromisu, zarówno w kraju jak i za granicą, to nie będzie działał dla dobra Polski" - dodał Szrot.

Szrot przypomniał również, że podczas czwartkowej wizyty przewodniczącej KE w Warszawie przewidziana jest jej rozmowa z prezydentem Dudą.

Wniosek Komisji trafi teraz do Rady UE, która ma cztery tygodnie na jego przyjęcie.

Unijny Fundusz Odbudowy ma przyczynić się do budowy silniejszej gospodarki Unii Europejskiej w reakcji na kryzys wywołany pandemią Covid-19. Na 800 mld euro w ramach Funduszu składają się dotacje i pożyczki. Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Pieniądze z Funduszu mają m.in wesprzeć dekarbonizację polskiej gospodarki, zwiększyć jej niezależność energetyczną, przyspieszyć cyfryzację gospodarki i wzmocnienie cyberodoporności, a także wesprzeć reformy w zakresie ochrony zdrowia i edukacji.