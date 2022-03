Szrot: podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego prezydent wygłosi orędzie

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie - poinformował PAP szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. Podkreślił, że prezydent przedstawi Polakom kontekst polskiej obecności w NATO; będzie mówił o wsparciu, które deklarują wszystkie kraje sojuszu.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałek, że złożył wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zwołanie na piątek posiedzenia Zgromadzenia Narodowego.

PAP spytała Szrota dlaczego prezydent podjął taką inicjatywę.

"Zbliża się rocznica wstąpienia Polski do NATO. Pan prezydent bardzo wyraźnie powiedział, że to, iż Polska jest w tym momencie bezpieczna, to wynika oczywiście z własnej siły również, ale przede wszystkim również wynika z tego, że Polska jest członkiem wielkiego sojuszu, który ma potężną siłę obronną aż do broni nuklearnej" - powiedział Szrot.

"I dlatego, aby Polacy mogli być spokojni, to trzeba jeszcze raz Polakom wyraźnie powiedzieć i przedstawić cały kontekst tego sojuszu, tej obrony Polski i wsparcia, które wszystkie kraje deklarują i po to jest też to spotkanie" - dodał.

Potwierdził, że podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego przewidziane jest orędzie prezydenta. Dopytywany o to, czy zaproszono specjalnych gości w związku z tym wydarzeniem, Szrot zaznaczył, że z racji trwającej na Ukrainie wojny "sytuacja jest bardzo dynamiczna, a plany mogą się zmieniać z godziny na godzinę", zatem nie może udzielić takiej informacji.