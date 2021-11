Szrot: postulatem prezydenta jest, by funkcjonował realny system weryfikacji dyscyplinarnej sędziów

Podstawowym postulatem prezydenta Andrzeja Dudy jest, by funkcjonował realny system weryfikacji dyscyplinarnej sędziów; liczymy na to, że uwagi i zastrzeżenia głowy państwa zostaną uwzględnione - powiedział szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, pytany o projekt dot. likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w czwartek, że projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zostanie przedstawiony do końca listopada. Dodał, że - z tego, co wie - przepisy są już gotowe.

O tym, że ustawy sądowe są gotowe, mówił w pierwszej połowie listopada wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS). "Sądowe ustawy są gotowe, przygotowane, wyszły oczywiście z ministerstwa sprawiedliwości i z rządu, teraz czekamy na ustalenia, czy uzgodnienia z panem prezydentem, bo tutaj są szerokie prerogatywy pana prezydenta" - powiedział wówczas Terlecki.

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot pytany w piątek w radiu Zet, czy w Pałacu Prezydenckim trwają prace nad projektami dotyczącymi Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej lub rozmowy z rządem w tej sprawie, odparł, że prezydent jest w tej sprawie aktywny. "Liczymy na to, że wszystkie uwagi, zastrzeżenia, postulaty, które pan prezydent przedstawiał, zostaną uwzględnione" - zaznaczył prezydencki minister.

"Postulat jest jeden podstawowy - panu prezydentowi bardzo zależy na tym, by realny, rzeczywisty system weryfikacji dyscyplinarnej sędziów w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości funkcjonował i to będzie jeden z podstawowych priorytetów stanowiska pana prezydenta co do tych wszystkich projektów" - zaznaczył Szrot.

Dopytywany, czy w takim razie projekt dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej ma też zakładać wprowadzenie jakiegoś systemu dyscyplinarnego, odparł, że "musi być system orzecznictwa dyscyplinarnego w polskim wymiarze sprawiedliwości dla sędziów - to jest stanowisko pana prezydenta i tego pan prezydent oczekuje po każdym projekcie, który zostanie mu zaprezentowany".

Szef Gabinetu Prezydenta pytany był również o zapowiedziane przez ministra sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę projekty dotyczące struktury sądownictwa. Szef MS podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawił założenia projektów ustaw składających się na reformę sądów powszechnych. Ziobro podkreślił, że dzięki tej reformie będzie jedno środowisko sędziowskie, gdzie - jak mówił - "sędzia, sędziemu jest zawsze równy".

Szrot pytany o projekty zapowiedziane przez Ziobrę, powiedział: "Analizujemy te propozycje również, część wygląda interesująco, część mogłaby budzić, po wstępnej analizie, jakieś zastrzeżenia". Dopytywany, które propozycje budzą zastrzeżenia, odparł, że "nie zamierza wchodzić teraz w żadne szczegóły". "Wszystko przedstawimy w odpowiednim czasie" - dodał.

Trybunał Sprawiedliwości UE 4 lipca 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Po niespełna dwóch miesiącach, 7 września, Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych. KE podała wówczas, że uważa, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału.

Pod koniec października TSUE poinformował, że Polska - z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN - została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie, licząc od dnia doręczenia tego postanowienia do dnia zastosowania się do lipcowego postanowienia. Wcześniej - we wrześniu br. - TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Na początku tygodnia Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek do TK dotyczący przepisów, na podstawie których TSUE nałożył kary na Polskę ws. kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej SN.

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

