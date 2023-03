Szrot: prezydent działa na rzecz przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29

Prezydent Andrzej Duda działa na rzecz przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29 - powiedział w czwartek szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Zapewnił, że wszystko czynione jest bardzo odpowiedzialnie i po wnikliwych analizach.

W ubiegłą środę prezydent Andrzej Duda zadeklarował w wywiadzie dla CNN gotowość do przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29. "Jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty, i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć" - powiedział prezydent.

O tę inicjatywę był pytany w czwartek w Polskim Radiu 24 szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Prezydencki minister podkreślił, że prezydent "popiera i działa w kierunku udzielenia Ukrainie tego dodatkowego wsparcia". Przypomniał przy tym, że Polska udziela Ukrainie takiej pomocy, jakiej może udzielić.

"Jeśli chodzi o czołgi postsowieckie - mogliśmy ich przekazać istotną liczbę, jeśli chodzi o czołgi marki Leopard - tutaj już Polska musiała każdy czołg liczyć i wyszło kilkanaście sztuk, a jeśli chodzi o samoloty MiG - jeszcze mniej możemy przekazać" - powiedział. "To wszystko jest robione bardzo odpowiedzialnie i po wnikliwych analizach" - zapewnił.

Dopytywany, czy wszystkie decyzje w tej sprawie konsultowane są z prezydentem, Szrot odparł: "Trudno powiedzieć o konsultowaniu, to jest wspólny proces decyzyjny". "Inicjatywa często jest po stronie prezydenta, tutaj jest on osobą wiodącą - jeżeli chodzi o politykę wsparcia dla Ukrainy, walczącej o wolność i swoją i całej Europy" - oświadczył.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki powiedział, że przekazanie myśliwców MiG-29 Ukrainie "może nastąpić w ciągu najbliższych czterech-sześciu tygodni". Z kolei w środę rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że decyzje w tej sprawie podejmowane są w gronie kilku państw. "Mamy już jasne deklaracje, które to państwa będą, ale umówiliśmy się, że one we własnych terminach i stosownych procedurach tego typu decyzję ogłoszą" - dodał.