Szrot: prezydent i premier będą rozmawiać o propozycjach zmiany konstytucji

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki będą rozmawiać o przedstawionych przez szefa rządu propozycjach zmiany konstytucji, będą one też analizowane przez prezydenckie służby prawne - zapowiedział we wtorek szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

W poniedziałek premier spotkał się z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Szef rządu zaproponował pakiet wymagający zmian w konstytucji, m.in. wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię, możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich, a także - być może niewymagający zmieniania ustawy zasadniczej - postulat wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów kontynuujących swą działalność gospodarczą na terenie Rosji.

"Propozycje te były i będą konsultowane. Będą analizowane przez prezydenckie służby prawne" - powiedział Szrot w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Zaznaczył, że przedstawione przez rząd pomysły muszą się jeszcze skonkretyzować. Zapewnił, że prezydent i premier będą o tym na pewno rozmawiać. "Pan prezydent i pan premier spotykają się zupełnie regularnie w ramach tzw. zespołu kryzysowego w BBN. Takie spotkanie planowane jest też na jutro" - dodał.

Projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia jego przedłożenia Sejmowi.

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II (dotyczy on wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela) lub XII konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy.