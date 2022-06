Szrot: prezydent Słowacji ma pozytywny wynik testu na koronawirusa; nie będzie towarzyszyła prezydentowi Dudzie

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova nie będzie towarzyszyła prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas wizyt w Portugalii, Włoszech i Rumunii z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa - poinformował w środę szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

"Niestety chciałem poinformować, że doszło do zmiany planów - przed chwilą rzecznik pani prezydent Słowacji Zuzany Czaputovej ogłosił, że ma ona ma pozytywny wynik testu na Covid-19, co oznacza, że pani prezydent Czaputova nie będzie towarzyszyła prezydentowi Dudzie na tym wyjeździe" - przekazał Szrot przed wylotem prezydenta do Portugalii.

Podkreślił jednocześnie, że to tylko o tyle zmienia plany prezydenta Dudy, "że będzie on w tych trzech krajach sam reprezentował Rzeczpospolitą Polską".