Szrot: programy społeczne zyskiwały sobie życzliwość Prezydenta

Do tej pory programy społeczne i ustawy, które te programy realizowały zyskiwały sobie życzliwość Pana Prezydenta - przekazał szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot, odnosząc się w TVP Info do zaproponowanych przez PiS programów społecznych, m.in. 800 plus.

"Jeśli chodzi o stanowisko Pana Prezydenta wobec tych programów społecznych, to ja oczywiście mogę się zasłaniać tutaj moją tradycyjną formułą, że Prezydent przeprowadzi analizy, ma w ręku cztery rozwiązania, z których jedno zastosuje, że nie zwykłem uprzedzać o tak poważnych decyzjach" - powiedział w sobotę w programie Woronicza 17 w TVP Info szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.

Tematem dyskusji były zaproponowane w czasie konwencji PiS programy społeczne, m.in. ogłoszone przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podniesienie świadczenia 500 plus do stawki 800 zł.

"Tylko o jednym chciałem przypomnieć. Że do tej pory programy społeczne, ustawy, które te programy realizowały zyskiwały sobie życzliwość Pana Prezydenta. Pan Prezydent podpisywał te ustawy i wszystkie działania rządu wskazywały do tej pory, że rząd podejmuje takie decyzje odpowiedzialnie, zgodnie ze stanem budżetu, gospodarki i finansów publicznych" - przekazał Szrot.

Zaznaczył, że jeśli ekspertyzy specjalistów Prezydenta potwierdzą, że wprowadzenie programów społecznych jest możliwe z punktu widzenia finansów publicznych, to "myślę że Pan Prezydent też podejdzie do tych propozycji bez żadnych uprzedzeń".