Szrot: propozycje zmian w konstytucji będą tematem spotkania prezydenta z premierem

Przedstawione w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego propozycje wymagające zmian w konstytucji będą tematem spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z szefem rządu; myślę, że w tym tygodniu ta kwestia zostanie poruszona - powiedział PAP szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

W KPRM trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z liderami ugrupowań parlamentarnych na temat sytuacji w Ukrainie. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że szef rządu przedstawił na spotkaniu pakiet propozycji wymagających zmian w konstytucji, obejmujących m.in. wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię, możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich, a także - być może niewymagający zmieniania ustawy zasadniczej - postulat wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów kontynuujących swą działalność gospodarczą na terenie Rosji.

O te propozycje PAP spytała w poniedziałek szefa Gabinetu Prezydenta Pawła Szrota. "Będziemy analizować tę sytuację. Zawsze tak mówię, gdy chodzi o poważny projekt legislacyjny, a zmiana konstytucji jest bardzo poważnym projektem legislacyjnym" - powiedział minister w KPRP. Podkreślił, że z głową państwa współpracują doświadczeni konstytucjonaliści, którzy "będą te propozycje też weryfikować".

Pytany, czy planowane są spotkania prezydenta z premierem w tej sprawie, odparł, że "rozmowy prezydenta z panem premierem odbywają się regularnie, dotyczą rozwoju sytuacji kryzysowej". "Tematem również z pewnością staną się przedstawione przez pana premiera zmiany w konstytucji. One są oczywiście do omówienia w szczegółach, będą też współpracować służby prawne pana prezydenta i pana premiera i wszystko będzie przygotowane zgodnie z zasadami prac legislacyjnych" - powiedział Szrot.

Dopytywany, kiedy odbędzie się spotkanie głowy państwa z szefem rządu w tej sprawie, odparł, że takie rozmowy odbywają się kilka razy w tygodniu. "Na jednym ze spotkań - myślę, w tym tygodniu - ten temat też zostanie poruszony" - powiedział Szrot.

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II (dotyczy on wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela) lub XII Konstytucji RP może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy.