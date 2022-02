Szrot: wątpię, by projekty prezydenta i posłów PiS o SN można było logicznie połączyć

Prezydencki projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym jest zdecydowanie lepszy, niż projekt posłów PiS; projekt prezydenta jest kompleksowy, a projekt PiS - punktowy; wątpię, by można było je logicznie i spójnie połączyć - ocenił w rozmowie z PAP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Minister ocenił też, że niedawna wypowiedź europosła Patryka Jakiego z Solidarnej Polski o Andrzeju Dudzie była "skandaliczna, niezrozumiała i niedopuszczalna".

Na początku lutego prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt noweli ustawy o SN, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej. Sędziowie, którzy w niej orzekają mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów SN na pięcioletnią kadencję. Ostatecznego wyboru członków Izby Odpowiedzialności Zawodowej miałby dokonywać prezydent.

W piątek do Sejmu trafił projekt klubu PiS także ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zakłada on m.in. przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów Sądowi Najwyższemu jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej do rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych.

"Klub PiS złożył projekt, my mamy własny. Nasz projekt jest - zdaniem pana prezydenta - zdecydowanie lepszy, jest kompleksowy, dotyczy większej ilości spraw, rozwiązuje więcej problemów. Projekt PiS jest punktowy" - powiedział PAP Szrot.

Podkreślił, że on sam, jako prawnik, ma wątpliwości do sposobu zapisu i techniki legislacyjnej projektu autorstwa posłów PiS. "Jako prawnik chciałbym jeszcze parę razy przeczytać z projektu klubu PiS, bo są tam rzeczy, których nie rozumiem z punktu widzeniu zapisu i samej koncepcji technicznej, np. dlaczego jest to ustawa odrębna z preambułą, a nie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym" - wskazał minister.

Na pytanie o możliwe połączenie rozwiązań z projektów prezydenckiego i posłów PiS w jedną ustawę co zasugerował w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller, odparł: "Szczerze mówiąc, wątpię, że można je jakoś logicznie i spójnie połączyć".

Prezydencki minister podkreślił, że prezydent zabiegał i będzie zabiegać o poparcie dla swojego projektu. "Niektóre partie już zadeklarowały poparcie dla tego projektu, inne mają szereg zastrzeżeń, inne się wahają, innych stanowisko jest niejednoznaczne. Podchodzimy do tego z zimną krwią. Myślę, że szanse na przyjęcie projektu prezydenckiego są duże. Jestem dobrej myśli" - powiedział.

Pytany o możliwe kolejne konsultacje w Pałacu Prezydenckim, Szrot stwierdził, że konsultacje czasem przebiegają w świetle reflektorów, a czasem są dyskretniejsze. "Były już konsultacje w świetle reflektorów, teraz może pora na te dyskretniejsze" - dodał.

Szrot został też zapytany o wypowiedź europosła Patryka Jakiego z Solidarnej Polski, który oświadczył, że jest mu "wstyd, że głosował na prezydenta Andrzeja Dudę" i ocenił, że proponowane przez Dudę rozwiązania dot. zmian w ustawie o SN "spowodują niewidziany w Polsce od dekad chaos".

"Jest to wypowiedź skandaliczna, niezrozumiała i niedopuszczalna. Pan prezydent reprezentuje i realizuje w życiu publicznym te wartości, do których pan Patryk Jaki się oficjalnie przyznaje, czyli patriotyzm, dbałość o interesy naszej ojczyzny i bezpieczeństwo Polaków. Pan Patryk Jaki powinien o tym pamiętać" - oświadczył Szrot. "Nazywanie prezydenta, tak jak nazwał go Patryk Jaki jest rzeczą zupełnie niedopuszczalną" - dodał minister.

Przekazał, że z kręgów rządowych i klubu PiS do Pałacu Prezydenckiego płyną przeprosiny za Patryka Jakiego i wyrazy sprzeciwu wobec jego słów.

Konieczność likwidacji Izby Dyscyplinarnej wynika z orzeczeń TSUE. 14 lipca 2021 r. TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Pod koniec października TSUE poinformował, że Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie za niewdrożenie tego postanowienia.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.