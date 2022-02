Szrot: wystąpienie Putina było wrogie Ukrainie, kwestionujące sam sens istnienia tego państwa

Wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina było wrogie Ukrainie, kwestionujące sam sens istnienia tego państwa, jego tradycję, kulturę, sposób powstania - ocenił we wtorek szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Polska popiera Ukrainę; wspiera ją sprzętem obronnym, i to będzie kontynuowane - dodał.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych "republik ludowych" - Donieckiej i Ługańskiej. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją. Rosyjski przywódca wygłosił w poniedziałek wieczorem ponadgodzinne orędzie, w którym nazwał Ukrainę "nieodłączną częścią" historii Rosji i jej przestrzeni kulturowej. Dzisiejsza Ukraina - jak mówił - znajduje się "pod zarządem zewnętrznym" i "została sprowadzona do poziomu kolonii z marionetkowym reżimem". Zasugerował też, że polityka USA i NATO stanowi zagrożenie dla jego kraju

Szrot ocenił we wtorek w WP.PL, że wystąpienie Putina miało charakter "horrendalny". "To było przemówienie wrogie Ukrainie, kwestionujące sam sens istnienia tego państwa, jego tradycję, kulturę, sposób powstania. I tak to oceniamy. Tak to ocenia również pan prezydent Andrzej Duda, który wczoraj w nocy rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim i udzielił mu wszelkiego poparcia w tej trudnej sytuacji, gdzie potężny sąsiad kwestionuje właściwie całość istnienia tego państwa" - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Pytany, jakie deklaracje padły ze strony prezydenta Andrzeja Dudy podczas rozmowy z Zełenskim, Szrot odparł: "Deklaracje padły te same, co padają od wielu miesięcy. Polska popiera Ukrainę, popiera w formie wsparcia politycznego, dyplomatycznego, popiera również wspierając ją sprzętem obronnym, wojskowym. I to będzie na pewno kontynuowane" - zapewnił szef gabinetu prezydenta.

"Cały czas obserwujemy sytuację na wschodzie Ukrainy. Wiemy, że wojska rosyjskie tam funkcjonowały już od wielu, wielu lat. Natomiast teraz, jak rozumiem, posługują się tam już oficjalną flagą i to jest sytuacja zupełnie nowa" - podkreślił Szrot.

Dopytywany, czy w obliczu nowego etapu tego konfliktu padły deklaracje wysłania kolejnego sprzętu z naszej strony, szef gabinetu prezydenta odpowiedział, że "na szczegóły tego typu było za wcześnie". "Tutaj wszyscy działamy tak naprawdę z dynamiką z godziny na godzinę" - zaznaczył Szrot.

"Pan prezydent też dzisiaj i w najbliższych dniach będzie się taką dynamiką posługiwał. Myślę, że spotka się w najbliższym czasie z ministrami rządu odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i sprawy międzynarodowe, myślę też, że będą kolejne rozmowy międzynarodowe. Nie będę tutaj uprzedzał faktów, bo rzeczywiście sytuacja się zmienia. Czasem nawet, nie z godziny na godzinę, tylko z minuty na minutę" - podkreślił Szrot.

Jak poinformował PAP szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, w związku z obecnym rozwojem wydarzeń prezydent Duda na wtorek na godzinę 10.00 zwołał w BBN naradę z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów oraz szefów służb.

W opublikowanej w nocy odezwie do narodu ukraińskiego prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów kwalifikuje uznanie przez Rosję niepodległości dwóch "republik" jako naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego.

Jak podał w nocy Reuters, Putin wydał rozkaz wojskom rosyjskim wkroczenia na terytorium wschodniej Ukrainy. We wtorek rano szef MON Mariusz Błaszczak potwierdził, że siły rosyjskie weszły na terytorium samozwańczych republik, a więc de facto naruszyły granice Ukrainy.