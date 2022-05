Sztab Cichanouskiej prosi Litwinów, by nie dali się skusić ofercie bezwizowego wjazdu na Białoruś

Sztab liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej prosi Litwinów, by nie dali się skusić ofercie reżimu Alaksandra Łukaszenki w sprawie bezwizowego wjazdu na Białoruś. Litewscy politycy nie wykluczają, że decyzja Mińska o przedłużeniu ruchu bezwizowego do końca roku ma związek z interesami wywiadowczymi.

Według sztabu Cichanouskiej Łukaszenka, zachęcając Litwinów do przyjazdów na Białoruś, ma nie tylko cele polityczne i chce "ładnie wypaść w oczach Europejczyków", ale ma też cele ekonomiczne i "chce, byście zostawiali na Białorusi pieniądze (…), które idą na wsparcie reżimu".

Przewodniczący parlamentarnego komitetu bezpieczeństwa narodowego i obrony Laurynas Kaszcziunas nie wyklucza, że decyzja Mińska ma związek z interesami wywiadowczymi. Litewski Departament Bezpieczeństwa Państwowego ostrzega, że rosyjskie i białoruskie służby specjalne podejmują ostatnio aktywne kroki w celu werbunku obywateli Litwy.

Białoruś wprowadziła dla Litwy ruch bezwizowy od 15 kwietnia na okres miesiąca, a teraz przedłużyła go do końca roku. Według służb granicznych przed wprowadzeniem bezwizowego reżimu, granicę z Białorusią codziennie przekraczało z Litwy około 450 osób, w tym kierowcy ciężarówek. W maju ta liczba wzrosła do około 1500 osób.

Z Wilna Aleksandra Akińczo