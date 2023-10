Sztuczna inteligencja będzie działać przede wszystkim w chmurze

- Sztuczna inteligencja będzie generalnie działała w chmurze – mówił podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0 Marek Gabryś, prezes zarządu firmy AIUT. Szczególnego znaczenia nabiera w tym wypadku kwestia analizy danych i selekcji tych, które warto wysyłać do chmury.

Marek Gabryś, prezes zarządu firmy AIUT, zauważył podczas sesji "Dane i zarządzanie produkcją", która odbyła się w ramach konferencji Nowy Przemysł 4.0, że mimo 20 lat obecności na rynku rozwiązania chmurowe wciąż są uważane za ryzykowne. Jego zdaniem przechowywanie danych w chmurze jest kluczowe dla pełnej analizy danych. - Sztuczna inteligencja będzie generalnie działała w chmurze. Pewne algorytmy będą lokalne, ale te najlepsze będą w chmurze – mówił Marek Gabryś.

Zauważył przy tym, że obecnie system APS ang. Advanced Planning and Scheduling, czyli zaawansowany system do planowania i harmonogramowania produkcji) w czasie rzeczywistym nie jest w stanie odpowiedzieć na wiele pytań. Chmurowy będzie, ponieważ rozwiązania chmurowe będą oferowały znacznie większe moce obliczeniowe niż lokalne serwery.

Wysyłanie wszystkich danych do chmury będzie zbyt kosztowne

Grzegorz Pondel, technology advancement manager w 3M Wrocław, stwierdził natomiast, że nie da się wszystkich danych przesyłać do chmury, bo będzie to zbyt duże wyzwanie techniczne i kosztowe. Dlatego uważa, że potrzebne jest brzegowe przetwarzanie i selekcjonowanie danych, które powinno następować już bezpośrednio przy gniazdach produkcyjnych.

- Algorytmy w chmurze nie będą wiedziały, co się dzieje z maszyną na dole, a przesyłanie co chwila do chmury takiej ilości danych, żeby chmurowe algorytmy „widziały” stan maszyny w zakładzie będzie niewykonalne – uważa Grzegorz Pondel.

Brzegowa analiza danych pomoże zdecydować, jakie dane powinny trafić do chmury

Jakub Kaczyński, industrial portfolio director w Transition Technologies PSC, przypomniał, że ze względu na konieczność przesyłu danych do chmury i z powrotem immanentną cechą rozwiązań chmurowych jest pewne opóźnienie. - Ważną umiejętnością jest zdecydowanie, które dane powinny do chmury trafić. Mieliśmy już trend wypychania do chmury wszystkich danych z myślą o ich pełnej analizie. W efekcie często mamy w chmurze dużą ilość danych, które i tak nie są analizowane – powiedział Jakub Kaczyński.

Jego zdaniem brzegowa analiza danych pomoże zdecydować, jakie dane powinny być pozostawione lokalnie, a jakie warto przesyłać do chmury. – Transferujmy tylko te dane, które są do wykorzystania na poziomie centralnym – powiedział Jakub Kaczyński.

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 odbywała się w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym 3 i 4 października. Jej częścią były 15. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex, odbywające się w tych samych dniach.