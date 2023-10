Sztuczna inteligencja to przyszłość przemysłu

Ponad 5500 uczestników wzięło udział w tegorocznej edycji targów TOOLEX, która odbyła się w Katowicach. Blisko 150 wystawców prezentowało najnowocześniejsze rozwiązania dla przemysłu obróbki metali, któremu transformacja każe sięgać po coraz bardziej zaawansowane narzędzia.

Podczas targów TOOLEX i konferencji Nowy Przemysł 4.0 nagrodzono zwycięzców konkursu The Best of Industry 4.0, promującego najciekawsze technologie, trendy i wdrożenia w polskim Przemyśle 4.0.

W opinii uczestników targów istotnym trendem pozostaje transformacja gospodarcza, która wymuszać będzie zmiany w działalności wytwórców rozwiązań dla tradycyjnego przemysłu.

Wystawcy wskazują na sztuczną inteligencję jako element umożliwiający optymalne wykorzystanie surowców i przyspieszenie procesów wytwórczych, w stopniu, który był nieosiągalny za pomocą konwencjonalnych rozwiązań.

Podczas tegorocznej, 15. już edycji Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX, blisko 150 wystawców z 8 krajów prezentowało najnowocześniejsze rozwiązania dla przemysłu obróbki metali. Narzędzia skrawające, ciecze technologiczne, metrologia przemysłowa, BHP i utrzymanie ruchu, pneumatyka, hydraulika, łożyska i elementy napędowe oraz oprogramowanie dla branży - tak prezentowała się oferta wystawiennicza podczas TOOLEX 2023.

Wśród kilku tysięcy uczestników trzydniowego wydarzenia nie zabrakło specjalistów: operatorów CNC, programistów, kontrolerów jakości, techników utrzymania ruchu, pracowników produkcji oraz osób reprezentujących kadrę menadżerską z najważniejszych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw działających w tym sektorze.

Jak zwracają uwagę przedstawiciele branży, jednym z największych wyzwań, z jakim muszą się zmierzyć, pozostaje przekształcenie struktury przemysłu. Coraz większego znaczenia nabierają sektory związane z zieloną rewolucją np. przemysł energii odnawialnej w miejsce tradycyjnie dominujących wcześniej sektorów automotive czy lotniczego. Ta strategiczna zmiana sprawia, że firmy stają wobec konieczności przystosowania się do nowej sytuacji rynkowej.

- Jeszcze kilka lat temu naszymi głównymi rynkami były przemysł samochodowy czy lotniczy. W związku z pandemią mieliśmy do czynienia z ich załamaniem, a choć później ten rynek nieco odbił, to obecnie największe perspektywy trzeba wiązać z przemysłem alternatywnym i odnawialnymi źródłami energii. Oczywiście my również jesteśmy zainteresowani działalnością w tej sferze. Wszędzie tam, gdzie jest prowadzona produkcja użytkowa - zwraca uwagę Andrzej Rudenko z Arco Tools.

Wymagający konsumenci stawiają przed producentami coraz większe wyzwania

Jednocześnie w opinii branży klienci mają coraz bardziej sprecyzowane oczekiwania co do wykorzystania dostarczanych im rozwiązań. Konsument staje się bardziej wymagający, stawiając przed producentami coraz większe wyzwania, co motywowane jest chęcią optymalizacji produkcji.

Wystawcy wskazują najczęściej na sztuczną inteligencję jako element umożliwiający optymalne wykorzystanie surowców i przyspieszenie procesów wytwórczych w stopniu, który był do niedawna nieosiągalny za pomocą konwencjonalnych rozwiązań. Istotną rolę odgrywają oprogramowanie oraz sterowniki, które pozwalają na wykorzystanie potencjału maszyn oraz wdrożenie bardziej zaawansowanych zadań produkcyjnych.

- Klienci oczekują rozwiązań, które przyspieszą ich pracę, by mogli zwiększyć konkurencyjność w tej trudnej sytuacji - dodaje Marcin Antosiewicz, dyrektor techniczny CAMdivision.

Wśród innych wyzwań, z jakimi musi mierzyć się branża, wskazywana jest właśnie niepewność związana z bieżącą sytuacją gospodarczą. Uczestnicy TOOLEX 2023 zwracają uwagę, że m.in. trwający w Ukrainie konflikt militarny mocno rzutuje na ich bieżącą działalność. Niepewność co do przyszłości nie ułatwia podejmowania kluczowych w kontekście działalności firm decyzji.

- W aktualnej sytuacji największym wyzwaniem pozostaje przewidzenie jak wyglądać będą kolejne lata i w którą stronę będzie zmierzać gospodarka. Większość maszyn, jakie obecnie sprzedajemy, pochodzi ze stanu magazynowego. Klienci potrzebują maszyn ad hoc, z uwagi na przykład na rozpoczęte kontrakty i konieczność doposażenia parku maszynowego - mówi Piotr Jakubowski, inż. ds. sprzedaży w MACHINE TOOLS INTERNATIONAL.

Zainteresowanie młodzieży sektorem obróbki to mocna strona TOOLEX 2023

Ostatni dzień targów cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. Liczne grono uczniów szkół o profilu technicznym odwiedzało stoiska wystawiennicze, a fakt ten docenili również wystawcy.

– Myślę, że obok utrzymania relacji z klientami i partnerami oraz możliwości przyjrzenia się aktualnym trendom, co zawsze jest solą imprez targowych, wartościowy pozostaje aspekt zaangażowania ze strony szkolnictwa i samej młodzieży ofertą wystawców. Optymizmem napawa fakt, że dostrzegamy u nich zainteresowanie tym, co ma do zaoferowania branża obrabiarek, narzędzi oraz towarzyszące im oprogramowanie. To dowód, że młodzi coraz poważniej traktują swoją zawodową przyszłość. Nawiązuje przy tym do często wspominanego, również w tej branży, problemu niedoboru talentów. To problem nie nowy i z pewnością trudny do rozwiązania w krótkim czasie, dlatego każda inicjatywa zachęcająca młodzież do zainteresowania sektorem, w którym można się świetnie rozwijać zawodowo, jest cenna. To zdecydowanie mocna strona TOOLEX 2023 - mówi Karolina Mizeracka, z DPS Software.

Jej opinię podziela Józef Skowrodko, dyrektor działu rozwiązań CAM w firmie DPS Software. – Kadra jest dużym wyzwaniem w firmach, z którymi współpracujemy. Pomagamy naszym partnerom, szkoląc pracowników, żeby byli jak najbardziej efektywni w najkrótszym czasie. Czas wdrożenia nowego specjalisty jest istotny i firmy dużo inwestują w tym obszarze. Czynnik ludzki pozostaje znaczącym elementem sukcesu - podsumowuje przedstawiciel DPS Software.

Najlepsze zakłady i technologie docenione w konkursie "The Best of Industry 4.0"

Podczas Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX rozdano nagrody w konkursie "The Best of Industry 4.0". Firmy i rozwiązania zostały ocenione, podobnie jak w zeszłorocznej edycji, w dwóch kategoriach: zakład produkcyjny i technologia.

Wśród laureatów inicjatywy promującej najlepsze, innowacyjne rozwiązania związane z sektorem znalazły się: Danone (transformacja cyfrowa zakładów produkcyjnych Nutricia w Opolu), PepsiCo (zakład w Świętem koło Środy Śląskiej), Fabryka Fakro w Nowym Sączu oraz Volkswagen Poznań (zakład we Wrześni) – w kategorii zakład produkcyjny, a także Energy Advisor od Transition Technologies PSC, Snarto - innowacyjne rozwiązanie logistyczne oparte na autorskim silniku AI, System Percee firmy Solwena, Cyfrowy bliźniak – rozwiązanie firmy Siemens dla spółki Wikpol, AT Trace - system traceability firmy Automationstechnik i Aformic - Inteligentna Platforma Intralogistyczna firmy AIUT – wyróżnione w kategorii technologie.

- Po to, by przemysł mógł się rozwijać, być konkurencyjnym, musi stosować najnowsze technologie, wykorzystywać sztuczną inteligencję, autonomiczne urządzenia, roboty. Musi być także efektywny energetycznie i przyjazny dla środowiska i klimatu. Prezentujemy dziś innowacyjne technologie i przodujące zakłady produkcyjne - mówił podczas uroczystej gali wręczenia nagród Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, wydawca portalu WNP.PL.

- W trudnych czasach, które dziś mamy, bycie innowacyjnym, nowoczesnym, wprowadzanie nowych rozwiązań wymaga determinacji i za to naszym nagrodzonym należą się specjalne gratulacje - podkreślał Rafał Kerger, redaktor naczelny WNP.PL.

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 kształtuje teraźniejszość i przyszłość polskiego przemysłu

- Targi TOOLEX nie są jedynie platformą prezentującą najnowsze osiągnięcia technologiczne. To przede wszystkim przestrzeń, w której eksperci mają okazję dzielić się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą. Wierzymy, że właśnie ta wymiana myśli i doświadczeń stanowi kluczową siłę napędową dla przyszłości branży przemysłowej. Jako organizatorzy cieszymy się, że możemy wspierać biznes w rozwoju - podsumowała Agnieszka Miklas dyrektor działu expo Grupy PTWP.

Targom TOOLEX towarzyszyła konferencja Nowego Przemysłu 4.0, debata w gronie licznych ekspertów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami przemysłowymi i produkcyjnymi oraz przedstawicieli świata nauki, która przyniosła szereg wniosków, które kształtują teraźniejszość i przyszłość polskiego przemysłu. Trzeciego dnia wydarzenia odbyło się również Środowiskowe Seminarium Tribologów, a integralną częścią targów był Salon Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo.

Organizatorem Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX jest Grupa PTWP, wydawca portalu WNP.pl oraz organizator takich wydarzeń jak Europejski Kongres Gospodarczy, Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING i 4 Design Days.