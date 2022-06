Sztuka Głuchych w Muzeum Śląskim w Katowicach

Nową wystawę czasową pt. "Głusza. Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy" można od piątku oglądać w budynku Łaźni w Muzeum Śląskim w Katowicach.

"Wystawa opowiada o tym, w jaki sposób język wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości, przybliża mało znaną, ale fascynującą kulturę i sztukę głuchych" - informuje Anna Kopaniarz z Muzeum Śląskiego.

Na wystawie prezentowane są dzieła znanych malarzy niesłyszących, między innymi Feliksa Pęczarskiego oraz amerykańskiej malarki Nancy Rourke - jej obrazy Muzeum Śląskie zakupiło jako pierwsze w Polsce w ubiegłym roku.

Prezentowane są też prace Daniela Kotowskiego, Justyny Kieruzalskiej, Mirosława Śledzia - twórcy kwadryzmu, Przemysława Sławika, seria portretów Marka Krzysztofa Laseckiego, a także wideo-arty Tomasza Grabowskiego.

Częścią wystawy są również instalacje mulimedialne dotyczące problematyki komunikacji autorstwa Łukasza Ziemby i Ingi Ginalskiej, Klaudii Wysiadeckiej i Katarzyny Stefańskiej oraz grupy Tajny Projekt (Kacper Mutke, Michał Urbański). Wśród prezentowanych na wystawie dzieł znajduje się także praca ukraińskiej artystki Viktorii Tofan pt. "Zakłócenia we krwi". Jest to instalacja, w której widz obcujący z materią tekstu doświadcza trudności związanych z rozumieniem języka obcego, procesem uczenia się, oswajania z treścią. Sytuacja ta jest bezpośrednim doświadczeniem osób niesłyszących, dla których język foniczny to język obcy.

Wystawa jest okazją do otwartej dyskusji na temat nurtu Deaf Art. Jest to nurt mało znany w Europie, o bardzo silnym nacechowaniu krytycznym, w którym głusi manifestują swoją językowo-kulturową odrębność, przeciwstawianie się wszelkim formom dyskryminacji, wykluczenia, osobiste przeżycia związane z ograniczeniem możliwości rozwoju i edukacji w natywnych językach migowych. Prace te są swoistym studium historii audyzmu - dyskryminacji głuchych w świecie zdominowanym przez kulturę dźwięku.

Zwiedzanie może odbywać się w języku polskim, angielskim, polskim języku migowym, International Sign. Dzięki dodatkowym ułatwieniom wystawa jest dostępna również dla osób niewidomych, w spektrum autyzmu oraz porozumiewających się w języku ukraińskim.