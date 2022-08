Szwecja: Socjaldemokraci i konserwatyści zainaugurowali kampanię przed wyborami do parlamentu

Rządzący Szwecją od ośmiu lat socjaldemokraci oraz opozycyjni konserwatyści zainaugurowali w czwartek kampanię przed wyborami do parlamentu, które odbędą się 11 września. Partia Robotnicza - Socjaldemokraci chce wykorzystać popularność premier Magdaleny Andersson. Prawica obiecuje walkę z przestępczością.

Na zaprezentowanych w Sztokholmie afiszach Andersson przekonuje m.in., że jej ugrupowanie poprawi sytuację emerytów, a publiczne pieniądze na szkolnictwo powinny być wydawane na potrzeby uczniów zamiast przynosić zysk koncernom edukacyjnym. W Szwecji trwa debata na temat finansowania szkół.

Socjaldemokraci, choć uzyskują w sondażach ok. 30 proc. poparcia, dla uzyskania większości w parlamencie potrzebują wsparcia ze strony Partii Centrum, Partii Lewicy oraz Partii Ochrony Środowiska - Zieloni. Niejasny jest los Zielonych, którzy uzyskują mniej niż 4 proc. głosów, czyli poniżej progu wyborczego. Do ubiegłego roku był to koalicjant socjaldemokratów.

Ewentualna nieobecność Zielonych w parlamencie może pomóc zdobyć większość prawicy. W czwartek kampanię w mieście Norrkoeping zainaugurowała liberalno-konserwatywna Umiarkowana Partia Koalicyjna mająca ok. 21 proc. poparcia. Jej lider Ulf Kristersson przekonywał, że "nie można liczyć na socjaldemokratów", zapowiedział "zrobienie porządku", koncentrując się na walce z przestępczością. Strzelaniny gangów, w których średnio co tydzień ginie młody człowiek, to jeden z głównych tematów podnoszonych przez opozycję.

Innym ważnym problemem, o jakim dyskutują politycy, to niedostateczna integracja imigrantów. Według prawicy powoduje to nadmierny napływ obcokrajowców, a w opinii partii lewicowych winne są niedostateczne nakłady socjalne i prywatyzacja sektora publicznego.

Utworzenie alternatywnego wobec socjaldemokratów konserwatywnego rządu możliwe będzie jedynie dzięki poparciu przeciwnych imigrantom Szwedzkich Demokratów - ok. 17 proc. poparcia w sondażach. Nie jest jasne, czy wówczas partia ta otrzymałaby ministerialne teki. Wiadomo, że Kristersson w roli koalicjantów widzi Chrześcijańskich Demokratów oraz mniej chętnie Liberałów. "Szczegóły dotyczące naszej współpracy zostaną ustalone po wyborach" - zadeklarował.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk