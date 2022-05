Szwecja: W Sztokholmie zwolennicy skrajnej lewicy protestowali przeciwko wejściu do NATO

Kilkuset zwolenników skrajnej lewicy, feministki oraz Zieloni protestowali w sobotę w Sztokholmie przeciwko wejściu Szwecji do NATO. Decyzja o ewentualnym przystąpieniu tego kraju do Sojuszu ma zapaść w połowie maja.

Na placu Norra Bantorget niesiono m.in. transparenty "Nie dla NATO" oraz "Szwecja nie potrzebuje NATO dla pokoju. To NATO potrzebuje Szwecji dla wojny".

Demonstrację zorganizowali: Młoda Lewica, młodzieżówka postkomunistycznej Partii Lewicy oraz Zielona Młodzież, przybudówka Partii Ochrony Środowiska - Zieloni. Oba ugrupowania jako jedyne w parlamencie wyraźnie sprzeciwiają się członkostwu Szwecji w NATO.

Rządząca Szwecją socjaldemokracja, która do wybuchu wojny w Ukrainie opowiadała się za neutralnością kraju, unieważniła to stanowisko. Rząd Szwecji w połowie maja ma ogłosić swój stosunek do ewentualnego wejścia do NATO.

Na manifestacji w Sztokholmie obecni byli również przedstawiciele organizacji feministycznych oraz działających na rzecz pokoju.

Jak wskazują sondaże, po ataku Rosji na Ukrainę wejście Szwecji do NATO popiera ponad połowa Szwedów.