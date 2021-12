Szwed: do końca stycznia gminy mogą zgłaszać się do programu "Opieka 75 plus"

Do końca stycznia gminy mają czas na zgłoszenie się do nowej edycji programu "Opieka 75 plus", którego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych – powiedział PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Wiceszef MRiPS przypomniał, że wdrożony w 2018 r. program "Opieka 75 plus" ma zwiększyć osobom starszym dostępność do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Jak wskazał, wspiera on zarówno seniorów samotnych, jak i pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat lub więcej i mieszkających w gminach do 60 tys. mieszkańców.

Szwed podkreślił, że program jest pomocą dla samorządów, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia swoim mieszkańcom. "W tym roku podnosimy próg dofinansowania do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wcześniej było to 50 proc. kosztów. Teraz będzie 60 proc." - powiedział wiceminister.

Dodał, że środki mogą być przeznaczone np. na zatrudnienie opiekunki dla osoby samotnej. "Samorząd może również zawrzeć porozumienie z organizacją pozarządową, która takie działania będzie wykonywać. Może też zlecić takie zadanie podmiotom prywatnym" - zaznaczył Szwed.

Zwrócił uwagę, że w ostatnich latach coraz więcej gmin zgłasza się do programu. "Szacujemy, że w tym roku będzie to ponad 580 gmin. Liczymy, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej" - powiedział.

Wiceminister przekazał, że w 2021 r. koszt programu wyniósł ponad 28 mln zł. "Na początku funkcjonowania programu środki przeznaczone na ten cel kształtowały się na poziomie 5 mln. Widzimy więc, że zainteresowanie samorządów rośnie, a z drugiej strony - przeznaczamy zdecydowanie większe środki na wsparcie usług opiekuńczych" - podkreślił.

Szwed zachęcił samorządy do udziału w programie i składania wniosków. "Samorządy mogą składać wnioski do wojewody do 31 stycznia. Następnie wojewodowie po wstępnej analizie przesyłają te wnioski do ministerstwa i my przeznaczamy środki na wsparcie programu" - powiedział wiceszef MRiPS.

Program "Opieka 75 plus" jest elementem polityki społecznej państwa z zakresu zapewnienia osobom starszym - w wieku 75 lat i więcej - wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb wynikających z wieku i stanu zdrowia w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program ten, jak wyjaśnił resort rodziny, był odpowiedzią na coraz bardziej zauważalne i postępujące procesy demograficzne, prowadzące do starzenia się społeczeństwa i do wzrostu liczby osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych.