Szwed: minimalny wzrost liczby zakażeń w DPS-ach, ale sytuacja jest stabilna

Zaobserwowaliśmy minimalny wzrost liczby zakażeń koronawirusem w domach pomocy społecznej, ale sytuacja jest stabilna - powiedział PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zanotowano w 30 proc. placówek.

Według danych z 26 stycznia potwierdzenie zakażenia koronawirusem wystąpiło w 133 DPS-ach, w których chorzy byli zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy. W 119 placówkach chorzy byli wyłącznie pracownicy.

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zanotowano łącznie w 252 DPS-ach, co stanowi 30,5 proc. ogółu placówek (826). To o 100 DPS-ów więcej w porównaniu do danych z 19 stycznia.

"Jest minimalny wzrost liczby zakażeń w DPS-ach, ale sytuacja jest stabilna. W tej chwili na prawie 80 tys. podopiecznych, chorych jest 1066 osób. To 1,4 proc. ogółu mieszkańców. Taka sytuacja nie powoduje żadnych zakłóceń, jeśli chodzi o funkcjonowanie placówek" - podkreślił wiceminister Szwed.

W 13 domach pomocy społecznej liczba zakażonych mieszkańców jest wyższa niż 20 osób.

Wiceszef MRiPS zaznaczył, że w większości mieszkańcy chorują niskoobjawowo lub bezobjawowo. Zwrócił uwagę, że zaszczepionych jest ponad 90 proc. pensjonariuszy i ponad 70 proc. pracowników.

"Utrzymujemy dotychczasowe zasady, jeśli chodzi o funkcjonowanie DPS-ów. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego one są otwarte, ale z obostrzeniami podejmowanymi przez dyrektorów. DPS-y nie są zamknięte i na razie nie ma takich planów. Tym bardziej, że - jak pokazują dane - sytuacja jest stabilna" - dodał wiceminister.

Z danych resortu wynika, że od początku pandemii z powodu COVID-19 zmarło 2 921 mieszkańców DPS-ów.

Szwed przypomniał, że w ubiegłym roku na wsparcie domów pomocy społecznej przekazano łącznie 94 mln zł, a w tym roku na ten cel zaplanowano 50 mln zł.

Wiceszef resortu rodziny zapewnił, że sytuacja w placówkach jest na bieżąco monitorowana przez wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich.