Szwed: ponad 38,1 mln zł na program "Opieka 75 plus"

Ponad 38,1 mln zł trafi do gmin w ramach tegorocznej edycji programu "Opieka 75 plus" - poinformował PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Najwięcej pieniędzy trafi do Wielkopolski, na Dolny Śląsk i do województwa mazowieckiego - dodał.

Wdrożony w 2018 r. program "Opieka 75 plus" ma zwiększyć osobom starszym dostępność do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wspiera on zarówno seniorów samotnych, jak i pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat lub więcej i mieszkających w gminach do 60 tys. mieszkańców.

"Gminy, które przystąpią do programu uzyskają finansowe wsparcie do 50 proc. przewidywanych całkowitych kosztów realizacji zadania. Usługi opiekuńcze mogą być realizowane przez samorządy od 1 stycznia do końca bieżącego roku" - podkreślił wiceminister Szwed.

Jak przekazał, w tegorocznej edycji programu do gmin trafi ponad 38,1 mln zł.

Najwięcej pieniędzy - blisko 4,9 mln zł - zostanie przekazanych do gmin z województwa wielkopolskiego. Ponad 4 mln zł wsparcia otrzymają też samorządy z Dolnego Śląska i z województwa mazowieckiego.

Gmina może skorzystać z dofinansowania, jeżeli usługi opiekuńcze realizuje samodzielnie, zleca je organizacjom pozarządowym lub kupuje od podmiotów sektora prywatnego.

Program "Opieka 75 plus" był odpowiedzią na coraz bardziej zauważalne i postępujące procesy demograficzne, prowadzące do starzenia się społeczeństwa i do wzrostu liczby osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych.

Tegoroczna edycji programu "Opieka 75 plus" realizowana jest od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.