Szwed: projekt w sprawie czternastej emerytury będzie gotowy w najbliższych tygodniach

W najbliższych tygodniach projekt ustawy o czternastej emeryturze będzie przygotowany i poddany konsultacjom – poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Zapowiedział, że świadczenie zostanie wypłacone jesienią zgodnie z mechanizmem złotówka za złotówkę.

Wiceszef MRiPS odpowiadał w Sejmie na pytania posłów PiS o wypłatach trzynastej i czternastej emerytury.

Szwed przypomniał, że trzynasta emerytura jest wypłacana od czterech lat. Zaznaczył, że świadczenie jest wolne od potrąceń i egzekucji, a jej pobranie nie ma wpływu na ubieganie się o świadczenia, dodatki, zasiłki czy dodatkowe wsparcie. Ponadto - jak dodał - od świadczenia nie jest pobierany podatek od osób fizycznych.

Wiceminister poinformował, że od 2019 r. do 2022 r. na trzynastą emeryturę rząd przeznaczył prawie 48 mld zł. Wskazał, że w tym roku trzynastka wynosi 1338,44 zł brutto i ze świadczenia pobrana jest jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł. W takiej sytuacji trzynastka netto wynosi 1217,98 zł.

Szwed zapowiedział, że w tym roku przewidziana jest także wypłata czternastej emerytury. "Wcześniej nie planowaliśmy wprowadzać czternastej emerytury ze względu na to, że wprowadziliśmy kwotę wolną od podatku dla emerytów, ale ze względu na wysoką inflację, tegoroczną czternasta emeryturę chcemy wprowadzić na podobnych zasadach jak w ubiegłym roku" - powiedział wiceszef MRiPS.

Wyjaśnił, że określona zostanie kwota graniczna, do której czternasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej w 2022 r. i powyżej której wysokość czternastki będzie zmniejszana według zasady złotówka za złotówkę do wysokości najniższej emerytury.

"Będzie zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę. Chcemy, by tak jak w ubiegłym roku, to świadczenie było wypłacane jesienią. Czy to będzie listopad czy październik - ostatecznej decyzji jeszcze nie ma" - przekazał Szwed. Zaznaczył, że podobnie jak w ubiegłym roku, aby otrzymać czternastą emeryturę, nie będzie trzeba składać wniosków.

"W najbliższych tygodniach projekt ustawy będzie przygotowany i poddany konsultacjom" - poinformował wiceminister.

W 2021 r. - jesienią czternastą emeryturę otrzymało ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln w pełnej wysokości (równe minimalnej emeryturze).