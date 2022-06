Szwed: rządowa propozycja przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur to 9,7 proc.

Rządowa propozycja, jeżeli chodzi o przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur to 9,7 proc., ostateczna decyzja będzie znana na koniec stycznia przyszłego roku - poinformował w środę wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

"Dziś na zespole Rady Dialogu Społecznego przedstawiliśmy rządową propozycję, jeżeli chodzi o przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur - taki jest wymóg ustawowy, by do 15 czerwca przedstawić. (…). Stopa waloryzacyjna w przyszłym roku wychodzi na poziomie 9,7 proc. Z tym oczywiście, że ostateczna decyzja będzie znana w przyszłym roku" - powiedział wiceminister Szwed w Polsat News.

Wskazał, że tegoroczna waloryzacja rent i emerytur była na poziomie 7 proc., mimo że z ustawowego przeliczenia wynikało, że będzie na poziomie 5,7 proc.

"To w sumie 13,5 mld zł dodatkowych środków, które przeznaczyliśmy na wsparcie" - podał. "Waloryzacja, która w tej chwili przewidujemy będzie kosztowała, będzie to wydatek z budżetu państwa, na poziomie ok. 28 mld zł. Ale trzeba przewidzieć, że może być ona jeszcze wyższa" - podał.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca.