Szwed: w przyszłym roku chcemy uruchomić program wsparcia międzypokoleniowego

W przyszłym roku chcemy uruchomić program wsparcia międzypokoleniowego. Będzie on polegał na tworzeniu placówek służących integracji osób starszym z dziećmi w wieku przedszkolnym - zapowiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Wiceszef MRiPS uczestniczył w, zorganizowanej przez Młodzieżową Agencję Informacyjną "MAIKA", konferencji prasowej na temat polityki senioralnej.

Szwed zapowiedział, że w ramach "Polskiego Ładu" przygotowywany jest program, który będzie miał na celu tworzenie placówek nakierunkowanych na więź międzypokoleniową, dających możliwość uczestnictwa zarówno osobom starszym, jak i dzieciom, które jeszcze nie chodzą do szkoły.

Poinformował, że program ma być uruchomiony w przyszłym roku. "Zależy nam na wsparciu seniorów. Chcemy, żeby młodzi ludzie i starsze osoby mogły się nawzajem uzupełniać" - powiedział.

"To będzie program skierowany do samorządów. Chodzi o powołanie takich jednostek, w których będzie możliwa wzajemna integracja młodszych i starszych osób. Wielu seniorów mieszka samych, dlatego ważne jest, by tę wieź wspólnoty z młodym pokoleniem nawiązywać" - podkreślił wiceminister.

Zwrócił uwagę, że młodzi ludzi chętnie angażują się w pomoc osobom starszym. Wskazał przy tym m.in. na działania w ramach Solidarnościowego Korpus Wsparcia Seniorów.

"W tę inicjatywę zaangażowało się ponad 14 tys. młodych ludzi. Stworzyliśmy specjalny mechanizm. Wolontariusz zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej, następnie jest skierowany do seniora. Takie działanie jest szczególnie ważne w czasie pandemii. Senior musi mieć pewność, że przychodzi do niego osoba, która jest wiarygodna" - powiedział Szwed.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów ruszył w ubiegłym roku. Dzwoniąc pod numer telefonu 22-505-11-11, osoby starsze mogą zgłaszać się z prośbami o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu. To np. pomoc w zakupach artykułów codziennej potrzeby - spożywczych i higienicznych, ale także dostarczanie ciepłych posiłków i umawianie wizyt lekarskich.