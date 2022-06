Szydło o konwencji PiS: to nie czas na składanie obietnic, tylko solidną pracę

To nie czas na składanie kolejnych obietnic, to czas na konkretną, solidną pracę i myślenie o bezpieczeństwie Polski i Polaków; potrzebna jest pełna mobilizacja wszystkich - powiedziała w sobotę PAP była premier, europosłanka PiS Beata Szydło, komentując sobotnią konwencję PiS.

W sobotę w podwarszawskich Markach odbyła się konwencja PiS, na której prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosił mobilizację Zjednoczonej Prawicy i zapowiedział objazd polityków po kraju, aby rozmawiać o dotychczasowych rządach jego formacji. Mówił także m.in. o bezpieczeństwie, patriotyzmie; podsumowywał też dotychczasowe działania PiS ws. programów społecznych. "Ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy; to nie jest hasło, to jest objazd kraju - stara, wypróbowana metoda" - powiedział.

Po sobotnim konwencie PiS europosłanka i była premier Beata Szydło powiedziała PAP jak będą wyglądały działania partii do wyborów parlamentarnych na jesieni przyszłego roku. "To nie jest czas na składanie kolejnych obietnic, kreślenie niemożliwych wizji, tylko to jest czas na konkretną solidną pracę i przede wszystkim myślenie o bezpieczeństwie Polski i Polaków" - znaczyła.

Oceniła, że jest to "trudny czas, w którym jest potrzebna pełna mobilizacja nas wszystkich".

Była premier podkreśliła, że ten trudny czas łatwiej jest pokonywać dzięki działaniom rządu. "Wszystko, co jest w tej chwili robione w Polsce, co było przygotowane, myśmy postawili dobrą diagnozę i dzięki temu, że były wprowadzone m.in. programy społeczne, przygotowane dobre programy gospodarcze dzisiaj, ten trudny czas jest nam łatwiej pokonywać" - oceniła.

"Polska, mogę to też powiedzieć z perspektywy Brukseli, jest naprawdę krajem dobrze przygotowanym na te trudne czasy" - przekonywała.

Szydło powiedziała też, że "Polska jest bezpieczna i Polacy są bezpieczni, bo taki jest nasz cel". "Wszyscy powinniśmy się w tej chwili mobilizować i myśleć o konkretach" - dodała.

Pytana o to, czy możemy spodziewać się podwyżki programu 500+ zaznaczyła, że "dzisiaj musimy przede wszystkim cieszyć się z tego, że programy społeczne i gospodarcze się sprawdziły". "o jest wyjątkowy moment w historii i musimy nastawić się na to, że kolejne miesiące będą nadal trudne i ciężkie, ale potrafimy to przezwyciężyć i damy radę" - zadeklarowała.