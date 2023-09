Szydło: Tusk dziś zrobi to, co w 2015 roku, kiedy realizował politykę Merkel ws. nielegalnej migracji

Donald Tusk dziś zrobi dokładnie to samo, co robił kiedy był szefem Rady Europejskiej, kiedy w 2015 roku wykonywał karnie politykę Angeli Merkel w obszarze nielegalnej migracji – przekonywała w sobotę europosłanka PiS Beata Szydło.

Szydło podczas konferencji prasowej w Krakowie mówiła, że Donald Tusk w 2015 roku, kiedy był szefem Rady Europejskiej, "patronował i tę politykę na poziomie Unii Europejskiej firmował i ją prowadził, realizował polecenia Berlina, realizował polecenia Angeli Merkel".

W opinii b. premier Europa nie jest przygotowana do obecnego kryzysu migracyjnego, "nie ma żadnego pomysłu i nie ma żadnego planu".

"Europa musi mieć przygotowany jakiś racjonalny plan, żeby powstrzymać ten napływ do naszych miast i naszych państw, musi to być plan pragmatyczny, skuteczny i przede wszystkim trzeba pomagać tym ludziom, którzy pomocy potrzebują w ich krajach na miejscu, nie można narażać bezpieczeństwa Europejczyków" - mówiła Szydło podczas briefingu.

"Tusk dzisiaj próbuje mówić, że nie będzie to problem dla Polski, że nikt nas nie zmusza do tego, żeby przyjmować nielegalnych migrantów. To samo mówił w ubiegłym tygodniu Rafał Trzaskowski. Tymczasem ich grupa polityczna, w której jest Platforma w Parlamencie Europejskim - grupa Webera złożyła wniosek o to, ażeby przyspieszać te prace, ażeby już w tym tygodniu Parlament Europejski zajął się tym zaproponowanym przez von der Leyen projektem" - wskazała europosłanka.

Według niej grupa Webera "mówi bardzo jasno - pakt migracyjny trzeba przygotować jak najszybciej, trzeba go wprowadzić". "Tusk tutaj w Polsce mówi, że to nieprawda, że nie ma żadnej presji, nie ma żadnego problemu, tymczasem kiedy dzwoni telefon z Berlina albo Brukseli zrobi dokładnie to samo, co robił wtedy, kiedy był szefem Rady Europejskiej, kiedy w 2015 roku wykonywał karnie politykę Angeli Merkel w tym obszarze, obszarze nielegalnej migracji" - podkreśliła Szydło.

Była premier zapowiedziała, że rząd Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwi się tym planom na forum unijnym. "Tak jak w 2015 roku, tak i w tym roku powie stanowcze weto - nigdy nie zgodzimy się na to, aby przyjmować do Polski nielegalnych migrantów" - zaznaczyła Szydło.

"W PE w tym tygodniu będzie debata na ten temat i jasno wyrazimy swój sprzeciw. Pan premier Mateusz Morawiecki będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady i też bardzo jasno to polskie stanowisko wyrazi" - dodała.