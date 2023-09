Szydło: w tych wyborach będziemy decydować o naszym bezpieczeństwie i suwerenności

W tych wyborach będziemy decydować przede wszystkim o naszym bezpieczeństwie i suwerenności – przekonywała w sobotę europosłanka PiS Beata Szydło w Alwerni (Małopolskie). Wskazała, ze to jej ugrupowanie jest gwarantem zapewnienia tych wartości.

Była premier w sobotę wieczorem spotkała się z miejscowymi strażakami i odwiedziła powstające Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Zgodnie z planami placówka powinna być gotowa jesienią tego roku.

Podczas briefingu Szydło podziękowała wszystkim służbom mundurowym za ich codzienną pracę. "Rola służb mundurowych w ostatnim czasie jest szczególna, w tym naszych dzielnych strażników granicznych, którzy strzegą naszej granicy z Białorusią (…). To ludzie, którzy poświęcają swoje życie żebyśmy byli bezpieczni, a tak wiele środowisk ich atakuje" - zaznaczyła.

Według byłej premier w ostatnim czasie pojawia się wiele ataków na służby mundurowe. Przywołała firm Agnieszki Holland "Zielona granica", który - według niej - prezentuje "jak można w sposób nieuczciwy pokazywać tych, którzy niosą pomoc innym i są dzisiaj gwarantem naszego bezpieczeństwa".

"Musimy dbać o bezpieczeństwo wzajemne i właśnie służby mundurowe niosą tę pomoc każdemu z nas" - podkreśliła Szydło.

Jak mówiła, gwarantem Polski bezpiecznej są służby mundurowe, począwszy od straży granicznej, poprzez strażaków, policję, wojsko. "To jest nasz gwarant bezpieczeństwa, trzeba tym ludziom dziękować i pamiętać, kiedy będziemy dokonywali wyboru, jakiej chcemy Polski. Jeżeli chcemy bezpiecznej Polski, to ja proszę żebyście zaufali tym, którzy rozumieją, że bezpieczeństwo jest ponad wszystko, nie ma żadnej ceny" - apelowała Szydło do wyborców.

"Prawo i Sprawiedliwość jest takim ugrupowaniem, które o tym wie, mówimy o tym dzisiaj, że to jest priorytet i w tych wyborach będziemy właśnie decydować przede wszystkim o naszym bezpieczeństwie i suwerenności" - wskazała była premier.

Zaapelowała do wyborców o udział w referendum, bo "w tym referendum będziemy mówili również o bezpieczeństwie".