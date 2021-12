Szykuje się zmiana warty w Partii Zieloni

Podczas styczniowego kongresu Partii Zieloni szykuje się rewolucja personalna w tym ugrupowaniu. Z kandydowania na współprzewodniczących zamierzają zrezygnować zarówno Małgorzata Tracz, jak i Wojciech Kubalewski.

Najwięcej szans na przejęcie po nich schedy działacze partii dają Urszuli Zielińskiej i Przemysławowi Słowikowi.

Kongres Partii Zieloni odbyć ma się w dniach 15-16 stycznia 2022 roku w Warszawie. Już dziś wiadomo, że dojdzie na nim do zmian na stanowiskach współprzewodniczących, ponieważ pełniący dotąd te funkcje Małgorzata Tracz i Wojciech Kubalewski nie zamierzają ubiegać się o reelekcję. Zgodnie ze statutem Zielonych na czele partii stoją dwie osoby - kobieta i mężczyzna.

Zaskoczeniem dla obserwatorów jest zwłaszcza rezygnacja Tracz, która kieruje partią od 2015 roku, a w międzyczasie zmieniło się trzech współprzewodniczących (Adam Ostolski, Marek Kossakowski, Wojciech Kubalewski). Obecna posłanka Koalicji Obywatelskiej uważana była za osobę, jak można usłyszeć w Zielonych, która trzyma partię twardą ręką.

Wśród parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej można usłyszeć wersję, że Tracz jest zwolenniczką pozostania Zielonych w strukturach KO, natomiast we władzach partii zaczyna zwyciężać opcja wyjścia i utworzenia własnego koła bądź wejście do klubu Lewicy. Według tej hipotezy to jest prawdziwa przyczyna odejścia Tracz z funkcji.

"To nie jest prawda. W Radzie Krajowej opcja samodzielności Zielonych, a tym bardziej porozumienia z Lewicą nie ma większości" - przekonuje jednak PAP polityk z władz partii, który siebie określa jako zwolennika samodzielności.

Tym niemniej, jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP, choć Zieloni mają od lidera PO Donalda Tuska "zielone światło" na zgłaszanie własnych inicjatyw i większą swobodę polityczną niż pozostałe podmioty Koalicji Obywatelskiej, sama Tracz ostatnio napotkała na zdecydowany opór w klubie KO, gdy chciała zgłosić projekt ustawy zakazujący hodowli zwierząt na futra.

Ona sama w rozmowie z PAP zapewniła, że sprawa tego projektu nie jest zamknięta, natomiast pytana o powody rezygnacji z funkcji przewodniczącej przekonuje, że chciałaby się skupić na działalności w swoim regionie.

"Wydaje mi się, że dużo zrobiłam dla Partii Zieloni - mamy reprezentację parlamentarną, z pięciu, sześciu kół, które były gdy obejmowałam to stanowisko mamy prawie 50. Poza tym przyszli nowi ludzie do Zielonych i jest komu przejąć stery w partii, a ja po tych siedmiu latach chciałabym się bardziej skupić na Wrocławiu" - powiedziała Tracz, która jest posłanką ze stolicy Dolnego Śląska. "Na pewno pozostanę dalej czynną polityczką, będę pomagać rozwijać struktury Zielonych, jeśli będzie trzeba, będę doradzać, ale pewien etap jest już za mną" - dodała.

Kandydaci na następcę Tracz i Kubalewskiego (który współkieruje partią od stycznia 2020) muszą się zgłosić do 8 stycznia 2022 roku. Muszą zebrać minimum dwadzieścia podpisów członków partii z czterech regionów.

Za najpoważniejszych kandydatów uważani są: posłanka KO i członkini zarządu Zielonych Urszula Zielińska oraz radny szczeciński Przemysław Słowik. Oboje jednak jeszcze formalnie nie zgłosili swoich kandydatur, choć Zielińska przyznała w rozmowie z PAP, że nie wyklucza kandydowania.

Tracz pytana o własne rekomendacje unika jednoznacznych deklaracji, choć przyznała, że na czele Zielonych musi stanąć ktoś z politycznym doświadczeniem. Inni działacze Zielonych przekonują, że przynajmniej jednym ze współprzewodniczących powinien być poseł, co wskazywać może, że Zielińska ma niemal pewny wybór.

Są jednak tacy, którzy zwracają uwagę, że Zielińska ledwie wygrała wybory na szefową mazowieckich struktur z działaczką z Grodziska Kariną Kozłowską, a ta ostatnia może również wystartować w wyborach na współprzewodniczącą partii.

Z kolei jeśli chodzi o współprzewodniczącego, z informacji PAP wynika, że do startu namawiany jest były współprzewodniczący (w latach 2016-20) Marek Kossakowski. Gdyby się zdecydował, może być poważnym rywalem dla Przemysława Słowika - słychać w partii.

"Wierzę w mądrość Kongresu Partii Zieloni, już nie raz dała o sobie znać" - podkreśliła Małgorzata Tracz.

Partia Zieloni istnieje od 2004 roku, od 2019 r Zieloni posiadają trzyosobową reprezentację parlamentarną w ramach Koalicji Obywatelskiej.