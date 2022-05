Szymański o europejskich aspiracjach Ukrainy: nie uznamy żadnego pretekstu, aby nic z tym nie robić

Nie uznamy żadnego sztucznego pretekstu, aby nic nie robić z europejskimi aspiracjami Ukrainy, niektóre państwa UE łatwo znajdują preteksty, aby opóźniać lub nie podejmować decyzji dot. rozszerzenia Unii - powiedział w środę minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański.

Pod koniec lutego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do UE o niezwłoczne przyjęcie jego kraju do Wspólnoty w ramach nowej, specjalnej procedury akcesyjnej i podpisał wniosek Ukrainy o członkostwo w Unii. Wniosek jest w trakcie procedowania.

Posłowie i przedstawiciele rządu dyskutowali na posiedzeniu komisji ds. UE między innymi o postawie państw i instytucji europejskiej wobec chęci przystąpienia Ukrainy do wspólnoty europejskiej.

Szymański podkreślił, że Ukraina w oczywisty sposób spełnia kryteria traktatowe, by złożyć wniosek o członkostwo w UE. Wyjaśnił, że taki wniosek trafia do Komisji Europejskiej, która go szczegółowo ocenia, a następnie KE przedstawia rekomendację dla Rady UE.

"W tym momencie odpowiedzialność za dalszą część procesu przejmują przede wszystkim państwa członkowskie, z tego, co słyszymy dziś ze strony KE należy się spodziewać, że Komisja, oczywiście to będzie bardziej szczegółowe, może warunkowe, ale przedstawi pozytywną rekomendację" - powiedział Szymański.

Nawiązując do planów i przebiegu procesu integracyjnego z krajami Bałkanów Zachodnich, powiedział, że widzimy wyraźnie, że niektórym państwom członkowskim jest bardzo łatwo znaleźć pretekst do tego, aby decyzje opóźniać lub ich nie podejmować. "W przypadku Albanii, Macedonii Północnej te decyzje czekają bardzo wiele lat, pomimo ogromnych kosztów politycznych poniesionych w szczególności przez Macedonię" - zaznaczył Szymański.

Stwierdził, że "takie kunktatorstwo przynosi oczywiste negatywne konsekwencje i to nie dla państwa kandydującego, choć też, ale dla interesów strategicznych UE". "Nie chodzi o jakieś drogi na skróty, o jakieś przymykanie oczu (...) nikt w UE nie zgłasza postulatów, aby reguły, pewne warunkowości dot. rozszerzenia zmieniać, muszą obowiązywać te same reguły" - podkreślił.

"Aby UE odgrywała większą rolę w świecie musi przede wszystkim umiejętnie korzystać z instrumentów, które już ma, nie potrzeba żadnych zmian. Potrzebna jest tylko i wyłącznie wola polityczna i zdolność do konfrontacji również, co się często zdarza, z własną opinią publiczną, która w niektórych państwach zachodnich jest całkowicie zdezinformowana co do procesu rozszerzenia" - powiedział Szymański.

Zwrócił uwagę, że Polska od wielu lat podkreśla strategiczne znaczenie dla UE otwartej i ambitnej polityki rozszerzenia. "Nie uznamy jakiegokolwiek sztucznego pretekstu do tego, aby w tej sytuacji wobec Ukrainy nie robić nic" - powiedział Szymański.

Odpowiadając na pytania posłów komisji skomentował także postulat odejścia od zasady jednomyślności przy podejmowaniu niektórych decyzji w UE. Szymański wskazał, że co prawda zasada jednomyślności ma swoje ograniczenia, ale jej istotną zaletą jest "legitymizacja polityczna danej decyzji i niezdolność do permanentnego omijania, alienowania interesów mniejszości".

"Dla UE, tak jak ona dzisiaj wygląda, zbyt łatwe alienowanie interesów mniejszości na dłuższą metę może przynieść skutki odwrotne do oczekiwanych, skutki w postaci dezintegracji. Tego byśmy nie chcieli, w związku z czym podchodzimy do tego postulatu nad wyraz ostrożnie, ponieważ to jest droga na skróty, która dzisiaj wydaje się niezwykle atrakcyjnym scenariuszem, ale jutro może przynosić efekty, których nie chcemy" - powiedział Szymański.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła w poniedziałek, że "zasada jednomyślności w głosowaniach dotyczących niektórych kluczowych obszarów po prostu nie ma już sensu". Przewodnicząca Komisji opowiedziała się za reformą Unii, w tym "w razie potrzeby" za zmianą traktatów.