Szymański: szczyt Rady Europejskiej m.in. o pandemii, cenach energii, bezpieczeństwie i migracji

Sytuacja pandemiczna, zarządzanie kryzysowe, ceny energii, a także kwestie bezpieczeństwa oraz aspekty migracji i relacji zewnętrzne będą głównymi tematami zbliżającego się szczytu Rady Europejskiej - mówił w piątek minister ds. europejskich Konrad Szymański.

W przyszłym tygodniu w Brukseli zaplanowany jest szczyt Rady Europejskiej. W czasie piątkowego posiedzenia sejmowej komisji spraw zagranicznych Szymański przedstawił parlamentarzystom informację dotyczącą spotkania europejskich liderów.

Jak mówił Rada Europejska podczas szczytu 16 grudnia skoncentruje się na sześciu tematach: sytuacji pandemicznej, zarządzaniu kryzysowemu, cenach energii, bezpieczeństwu i obronności, zewnętrznym aspektom migracji i relacjom zewnętrznym.

Zaznaczył, że na marginesie Rady Europejskiej - 15 grudnia - dojdzie do szczytu Partnerstwa Wschodniego oraz szczytu strefy euro, z udziałem państw, które nie są w unii walutowej.

Szymański relacjonował, że w kwestiach covidowych unijni przywódcy wymienią się uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi aktualnej sytuacji pandemicznej, która - jak mówił - znów staje się dynamiczna. Jak stwierdził, są trzy istotne elementy tej dyskusji, w tym kwestia upowszechnienia szczepień czy międzynarodowa solidarność w obszarze szczepień. "Polska zwraca uwagę na konieczność kontynuowania kampanii szczepień i aktywnej postawy wobec dezinformacji w tym obszarze. Zwracamy również uwagę na to, że potrzebna jest koordynacja działań państw członkowskich, jeśli chodzi o podejmowane środki ograniczające w związku z pogorszającą się sytuacją epidemiczną" - mówił. Wskazywał też na konieczność podejmowania takich działań, które w możliwie minimalnym stopniu będą oddziaływały na funkcjonowanie wspólnego rynku - przepływ towarów i osób.

Według ministra ds. UE kolejnym, kluczowym tematem z punktu widzenia Polski będą ceny energii. "Polska w grudniu będzie oczekiwała konkretnych rozwiązań ze strony Komisji Europejskiej. Ta sytuacja jest kryzysowa w całej Unii; wymaga ona konkretnych kroków ze strony Komisji Europejskiej" - mówił.

Jak dodał, główne problemy, którymi powinna zająć się Rada Europejska, to przede wszystkim konieczność podjęcia działań zwiększających bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw gazu. "Odporność rynku gazu na potencjalnie - w naszym przekonaniu - antyrynkowe i nielegalne praktyki Gazpromu na rynku europejskim, ma bezpośredni związek z sytuacją na rynku cen energii" - przekonywał Szymański.

"Druga sprawa, to konieczność przemyślenia, podjęcia reformy rynku ETS, nie tylko w kontekście potencjalnych - w naszym przekonaniu - manipulacji na tym rynku. Ten rynek jest po prostu bezbronny wobec manipulacji spekulacyjnych, to jest jeden z głównych powodów, dla których dzisiaj ten rynek tak zaskakuje jego uczestników kolosalnie wysokimi cenami uprawnień, które nie były przewidywane przez żadną z instytucji unijnych" - dodał.

Minister zwracał uwagę też na kwestię walki z ubóstwem energetycznym na poziomie europejskim. "Polska w szerokiej grupie państw podkreśla od kilku miesięcy, że cały system finansowania transformacji energetycznej musi zakładać dobre warunki inwestycji tak w obszarze gazu, jak i w obszarze energii nuklearnej. Oba te czynniki mają kolosalne znaczenie dla kosztowo właściwej, efektywnej transformacji energetycznej, ale również mają kluczowe znaczenie dla stabilizacji rynku energii w Unii Europejskiej" - powiedział.

Szymański mówił też, że europejscy liderzy będą rozmawiać o bezpieczeństwie i obronie. Jak mówił, Rada Europejska ma wytyczyć kierunki dalszych prac nad Kompasem Strategicznym, czyli dokumentem przedstawionym w listopadzie br. Rada ma też omówić - dodał - przygotowania do wspólnej deklaracji o współpracy UE-NATO. "Oczekujemy, że Rada Europejska zaakcentuje wolę szefów państw i rządów do przyjęcia Kompasu do marca 2022 roku. Zwracamy jednak uwagę, że na poprawę zasługuje język w obszarze naszej odpowiedzialności za najbliższe sąsiedztwo. Powinien być też uwzględniony aspekt aktualnej polityki rosyjskiej w wschodnim i południowym sąsiedztwie Unii" - mówił minister ds. UE.

Kolejnym tematem ma być kwestia zewnętrznych aspektów migracji. Polska, mówił Szymański, podkreśla konieczność kontynuacji współpracy z krajami trzecimi - pochodzenia i tranzytu migrantów. "Obecny kryzys na granicy białoruskiej nie powinien być traktowany wyłącznie jako kryzys migracyjny. To kryzys o potencjale geopolitycznym, kryzys który jest najprawdopodobniej częścią znacznie szerszego scenariusza" - ocenił.

"Dla Polski jest istotne, aby odnotować kolejny raz, wspólne stanowisko Unii Europejskiej potępiające instrumentalizację migrantów przez Białoruś" - dodał. Zaznaczył, że strona polska pozytywnie odnosi się do przyjęcia kolejnego pakietu sankcji na ten kraj.

"Uważamy, że konieczne jest odniesienie się przywódców Unii do kwestii wrogich działań Rosji przeciwko Ukrainie. Powinno być zupełnie jasne, że jakikolwiek negatywny rozwój wypadków tam, powinien spotkać się z jednoznaczną, ostrą reakcją ze strony UE i świata zachodniego" - podkreślił.

Szymański ocenił też, że dla Polski bardzo ważny jest szczyt Partnerstwa Wschodniego. "Zwracamy uwagę, że szczyt powinien potwierdzić strategiczne znaczenie tego formatu współpracy. Powinien dalej wyrazić wsparcie dla europejskich aspiracji, w szczególności tych najbardziej zaangażowanych partnerów, państw które są uczestnikami Partnerstwa Wschodniego" - mówił.

Zapewnił też, że Polska popiera politykę "pustego krzesła" w stosunku do Białorusi. "Przy czym podkreślamy, że na marginesie tego spotkania powinno odbyć się osobne wydarzenie z udziałem przedstawicieli opozycji białoruskiej" - zaznaczył.

Partnerstwo Wschodnie to część europejskiej polityki sąsiedztwa obejmująca wschodnich sąsiadów UE - Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Celem inicjatywy, której pomysłodawczynią była Polska, wspierana przez Szwecję w 2008 r., jest pogłębianie więzi politycznych i integracja gospodarcza z sześcioma wymienionymi krajami.