Szymon Hołownia: NATO to podstawowa gwarancja bezpieczeństwa

NATO to podstawowa gwarancja bezpieczeństwa dla Polski i możemy czuć się bezpiecznie - podkreślił lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jego zdaniem, powinniśmy dążyć do tego, aby wojska NATO stacjonowały w kraju stale, a także przygotowywać polską armię na wyzwania XXI wieku.

Hołownia we wtorek wieczorem spotkał się z mieszkańcami Łomży (Podlaskie). Jedno z pytań dotyczyło tego, czy mieszkańcy Łomży mogą czuć się bezpiecznie militarnie.

"Jesteśmy w NATO i to jest absolutnie podstawowa gwarancja bezpieczeństwa, jaką mamy" - podkreślił Hołownia. Ocenił, że decyzja o wstąpieniu do NATO, a także do UE "to było naprawdę genialne posunięcie, olbrzymi sukces, potężne błogosławieństwo". Według niego, należy rozwijać swój potencjał w ramach tych sojuszy, w których jesteśmy, bo to jest gwarant - jak podkreślał - "że nic nam nie grozi".

Hołownia zauważył, że dzisiaj nie chcemy mieć sytuacji, że wojska NATO przychodzą nam z pomocą, gdy ktoś nas zaatakuje, a potrzebna jest właśnie stała, a nie rotacyjna obecność wojsk NATO w Polsce. Ocenił, że każdy rząd powinien o to zabiegać, bo - jak mówił - stała obecność wojsk NATO "to fundament".

W ocenie lidera Polski 2050, należy też zwiększać potencjał polskich sił zbrojnych. Jak mówił Hołownia, to ma nie polegać tylko na tym, że zostanie zakupione dużo sprzętu, ale też chodzi o szkolenie żołnierzy, kupowanie nowoczesnego sprzętu, a także o rozwój przemysłu zbrojeniowego. "Jest to opłacalne i bardziej bezpieczne" - zaznaczył polityk.

Jego zdaniem, w Polsce obecnie jest takie przekonanie, że "musimy mieć dużo wojska, ono musi dużo ćwiczyć w lesie i mieć dużo sprzętu", bo jeśli ktoś nas zaatakuje to będzie jak w serialu "Czterej pancerni". "Dzisiaj jesteśmy w innej rzeczywistości i dzisiaj jednym z podstawowych zadań polskiej armii jest nie tylko wymiana porosyjskiego sprzętu na nowoczesny, ale też nabycie takich umiejętności, żebyśmy umieli radzić sobie z zagrożeniem nie kiedy jest w naszych granicach, tylko zanim je osiągnie" - mówił Hołownia.

Jak zauważył, dzisiejszym sposobem Putina na destabilizację sytuacji w innych krajach jest walka przez internet, wysyłanie migrantów na granicę. Wśród zagrożeń wymienił też np. możliwość zdalnego wyłączania infrastruktury krytycznej przez hakowanie systemów.

"My dzisiaj musimy mieć takie wojsko, które jest w stanie wyłączyć ich, zanim oni wyłączą nas, które jest w stanie doprowadzić do tego, że oni w tym swoim Petersburgu, Mińsku czy gdziekolwiek siedzą, będą ślepi i głusi, jeśli będą chcieli nam zrobić krzywdę, bo my ich wcześniej będziemy w stanie unieszkodliwić. I tej kompetencji dzisiaj potrzeba polskiemu wojsku, bo to jest XXI wiek" - podkreślił Hołownia.

Hołownia podczas spotkania w Łomży był pytany też m.in. o metodę D'Hondta, czyli przeliczenia wyborczego poparcia na mandaty w Sejmie. Jak zaznaczył, po analizie tej metody, ocenił, że opozycja nie powinna tworzyć jednej listy wyborczej, a właśnie takie porozumienie, jakim jest Trzecia Droga (koalicja Polski 2050 i PSL).

Jak ocenił, dzisiaj wyzwaniem jest przekonanie do pójścia na wybory i zagłosowania na jedną z partii demokratycznych ludzi, którzy obecnie deklarują, że nie wezmą udziału w wyborach.

Jedno z pytań dotyczyło też kopalni w Turowie i jej zamknięcia. Jak mówił Hołownia, tę kopalnię należy zamknąć, ale w perspektywie kilkunastu lat. Ocenił, że jest to nieuchronne, ale nie można zrobić tego "z dnia na dzień", tylko wpisać w plan transformacji energetycznej.

Lider Polski 2050 odpowiadał też na pytania dotyczące m.in. planowanych zmian w edukacji, rozwiązań dla przedsiębiorców czy udogodnień dla zasłużonych dawców krwi.