Szymon Hołownia: nie chcemy prywatyzować Orlenu i banków

My nie jesteśmy absolutnie zdania, że należy w tej chwili prywatyzować Orlen, PKO BP i Pekao SA. Najważniejsze jest wywalenie nepotów ze spółek skarbu państwa i doprowadzenie do tego, aby był skarbem państwa a nie partii politycznej - powiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Ryszard Petru kandydujący z list Trzeciej Drogi do Sejmu ocenił, że należy sprywatyzować Orlen, PKO BP i Pekao SA.

"To jest prywatna opinia. My nie jesteśmy absolutnie zdania, że należy w tej chwili prywatyzować te spółki" - podkreślił Szymon Hołownia na antenie Radia Zet.

Jak dodał, rozmawiał z Ryszardem Petru na ten temat. "Zwróciłem mu uwagę na to, że jeśli jest częścią Trzeciej Drogi, to mimo, że szanuję jego poglądy, choć nie ze wszystkimi się zgadzam, potrzebna jest czasami większa spójność" - wskazał lider Polski 2050.

"Ryszard jest od niedawna na listach, musi jeszcze też wejść w ten rytm koalicji i kampanii" - ocenił.

Jak podkreślił, Trzecia Droga jest zgodna co do prywatyzacji spółek. "To ja jestem przewodniczącym Polski 2050, jednym z liderów Trzeciej Drogi. Nasza partia wyrażała w tej sprawie jasne stanowisko. Naszym priorytetem nie jest prywatyzacja, a uporządkowanie sytuacji w spółkach Skarbu Państwa" - podkreślił.

"Najważniejsze jest dzisiaj dla nas wywalenie nepotów ze spółek skarbu państwa i doprowadzenie do tego, aby był skarbem państwa a nie partii politycznej" - zadeklarował Hołownia.

