Szymon Hołownia: nie uczestniczymy w bokserskiej walce dwóch gigantów

My naprawdę nie uczestniczymy w bokserskiej walce dwóch gigantów polityki, którzy ścigają się od 2005 roku w Polsce o rząd dusz; zajmujemy się realnymi problemami - powiedział w środę w Jarosławiu lider Polska 2050 Szymon Hołownia.

W ocenie Hołowni "wybory w przyszłym roku nie będą galą, w której dwóch wielkich liderów zetrze się ze sobą i jeden polegnie". "Na takie rzeczy nie mamy już czasu. Dzisiaj przed Polską stoją realne problemy" - podkreślił w Jarosławiu (woj. podkarpackie).

Widzicie - zauważył - "co się dzieje w naszych kieszeniach, co się dzieje na naszych rachunkach za prąd za gaz". "Widzicie, co się dzieje z przyszłością naszych dzieci, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. To są realne problemy, którymi powinniśmy się dziś zająć" - oświadczył.

"Polityka jest od rozwiązywania problemów, a nie od rozwiazywania problemów polityków - z zatrudnianiem czy własną ambicją" - podkreślił.

W ocenie Hołowni "zmiana w Polsce jest naprawdę konieczna; tej zmiany nie da się zrobić bez ludzi".

Przypomniał, że odwiedza Jarosław w drugim dniu pierwszej Mobilnej Konwencji Polski 2050. "Konwencji, która chce odwrócić trend, który do tej pory obserwujemy w polskiej polityce" - dodał. Konwencja Mobilna Polski 2050 odbywa się w terenie, nie jest zjazdem działaczy.

Polska 2050 - zapewnił Hołownia - "to nie jest lądowisko, nas nie interesują spadochroniarze".

"Nas interesują ludzie, którzy będą robili robotę. Zdecydowana większość ludzi na naszych listach wyborczych, których zaproponujemy, to będą ludzie, którzy przychodzą spoza polityki, którą dzisiaj znacie. To będą samorządowcy, działacze, to będą lokalni liderzy, przedsiębiorcy, nauczyciele, prawnicy - ludzie z sąsiedztwa, ludzie z osiedla" - wyjaśnił.

Gwarantuję - zadeklarował Hołownia - "że zrobię wszystko, żeby takimi również po wyborach pozostali".

W czasie konferencji przedstawiono również kandydatów na kandydatów Polski 2050 w najbliższych wyborach parlamentarnych. Są to burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz i autorka projektów ekologicznych Magdalena Ludwiczak.

