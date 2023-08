Szymon Hołownia: Śląsk ma być miejscem, z którego Polska czerpie energię

Dzisiaj Śląsk odpowiednio i mądrze wsparty przez rząd, który mamy nadzieję stworzyć po wyborach wspólnie z innymi ugrupowaniami demokratycznymi, powinien stać się absolutnie wzorowym laboratorium, a później fabryką, w której produkuje się zieloną energię - powiedział w środę podczas spotkania w Tychach lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Hołownia w ramach trasy Trzecia Droga Spotkanie z Szymonem odwiedził Jezioro Paprocańskie w Tychach. Podczas spotkania poruszył problem depopulacji regionu śląskiego. "Śląsk ma potężny potencjał przede wszystkim w ludziach. Ludziach, którzy stąd wyjeżdżają. Temat depopulacji Śląska poruszany był bardzo często. Ludzie stąd wyjeżdżają, a przecież oni są największym kapitałem tego miejsca. Nie węgiel, ludzie" - zauważył.

"To jest wspaniała pożywka, aby pokierować uczelnie i samorządy, które mogłyby je wspierać w ramach programów stypendialnych i na wiele innych sposobów, do tego, aby na śląskich uczelniach wymyślano nowe patenty w zakresie zielonej energii" - zaznaczył Hołownia.

Według niego krytycznie ważnym aspektem dla rozwoju Polski jest pozyskiwanie energii ze słońca i wiatru, a nie "ruskiego, czy kolumbijskiego węgla lub gazu". "Tym kluczowym czynnikiem są magazyny energii. One teraz są największą zagwozdką, którą ma system i ona musi być jak najprędziej rozwiązana. Musimy popchnąć to mocno do przodu. Musimy mieć możliwości magazynowania na coraz mniejszej przestrzeni, coraz większej ilości energii, bo inaczej ten system się nie zbilansuje" - dodał.

Hołownia przekonywał, że każde miejsce w kraju powinno mieć swoje klastry energii i spółdzielnie energetyczne. "Samowystarczalne wspólnoty mieszkaniowe, osiedla, domy, gminy - to dzisiaj jest podstawą naszego bezpieczeństwa. Bo jakby jakiś Putin, albo inny idiota zechciał nam grozić to niech spróbuje wyłączyć sieć opartą o kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy praktycznie samowystarczalnych jednostek energetycznych. Niech lata i niech wyłącza" - podkreślił.

"To dzisiaj jest kwestia naszych rachunków i ich wysokości za wszystko. To jest kwestia bezpieczeństwa. Po trzecie jest to kwestia tego i to się na Śląsku może dokonać, żebyśmy się nagle nie okazali krajem montowni, który będzie się cieszył z tego, że ktoś przyjedzie i otworzy tu montownię, w której my będziemy montowali rzeczy, które ktoś wymyśla, a cały świat będzie zasuwał do przodu wymyślając nowe rzeczy, konstruując, budując. My będziemy się cieszyć, że możemy je poskładać jako tania, czy tańsza niż gdzieś indziej siła robocza" - zaznaczył lider Polski 2050.

Hołownia stwierdził, że cała transformacja, która w przyszłości dokona się w woj. śląskim powinna odbyć się z szacunkiem do ludzi oraz "tak, aby nikogo nie pozostawić za burtą w tym procesie". Hołownia po rozmowach ze związkami górniczymi podkreślił jak ważne dla transformacji są również pieniądze z KPO.

"Co chwila słyszę o jakimś projekcie, który się nie zrobi, bo nie wzięliśmy KPO. U was kanalizacja deszczowa, u was troska o to jezioro, w Ustce port, który już nie zostanie rozbudowany, który nie powstanie, bo Kaczyński z Ziobro nie wzięli tych pieniędzy. I tak tydzień po tygodniu odpada kolejny projekt, który można by było zrobić za pieniądze, na które już się zapożyczyliśmy. Wzięliśmy kredyt i nie poszliśmy po wypłatę tego kredytu, a odsetki będziemy spłacać" - powiedział Hołownia.

"Te pieniądze trzeba dzisiaj szybko wziąć w KPO, w pierwszej partii było chyba 5, czy 6 mld zł właśnie na sektor zielonej energii" - dodał.

Hołownia zaznaczył także jak ważna jest kultura śląska. Według niego język śląski powinien dostać status języka regionalnego, a Ślązaków uznać za mniejszość etniczną. "Dla człowieka z Podlasia, z Białostocczyzny wielokulturowość, wieloetniczność, wielowyznaniowość, wielojęzyczność to jest naturalne środowisko, w którym się pływa jak ryba w wodzie. To buduje Rzeczpospolitą, a nie ją osłabia" - stwierdził.

Lider Polski 2025 podkreślił, że dla jego partii nie wystarczy tylko wygrać wybory z PiS, ale i zrealizować plany po objęciu władzy. "Dzisiaj trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że to od Was zależy czy 15 października będziecie szukali tego co miły, ładny, tego co mówi składnie, tego co dowalił tamtemu, tego co będzie dobrą obsadą serialu na następne 4 lata, czy zaczniemy wreszcie zadawać politykom pytania o to nie jak widzą swoją karierę w ciągu następnych lat i jakie stanowisko chcieliby pełnić, tylko jak widzą nasz świat, wasz świat. Co chcą zrobić" - podsumował polityk.